Politiet avbryter uttransporteringen av Abbasi-søsknene

Tidligere mandag kveld ble det meldt at de afghanske søsknene Yasin (22), Taibeh (20) og Ehsan Abbasi (16) rundt midnatt mandag ville bli fløyet fra Istanbul til Kabul i Afghanistan. Da hadde deres mor Atefa Rezaie har allerede blitt fløyet tilbake til Norge.

Nå blir også uttransporteringen av de tre søsknene avbrutt. Bakgrunnen er at afghanske myndigheter har besluttet ikke å akseptere Yasin, Taibah og Ehsan Abbasi tilbake i landet, skriver Politiets utlendingsenhets (PU).

– Opp til afghanske myndigheter

– Vår oppfatning var at returen av de tre personene kunne gjennomføres, ettersom to av barna er myndige. Det er likevel opp til afghanske myndigheter å akseptere sine egne borgere tilbake i landet. En trepartsavtale mellom Norge, Afghanistan og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) regulerer de praktiske vilkårene for retur av afghanske borgere. Avtalen omfatter tvangsretur og frivillig retur, skriver PU.

Politiets utlendingsenhet skriver at de betrakter pågripelsen og forsøket på tvangsretur som forsvarlig.

Advokaten: – En total fiasko

Søsknene har siden de ble fløyet ut fra Norge befunnet seg i Istanbul i påvente av videre uttransportering. Til advokaten Erik Vatne har de gitt uttrykk for at de er svært preget av situasjonen. Nå er de svært lettet.

– Dette er en stor lettelse og glede at saken nå har fått det utfallet som den burde ha fått for svært lenge siden, sier familiens advokat, Erik Vatne til NRK.

Han er oppgitt over PUs håndtering av saken.

– Det er klart at denne aksjonen har vært en total fiasko, og noen må stå ansvarlig for det som har skjedd, sier han.

– Slutt på lidelsene?

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken tok opp saken i Stortinget mandag ettermiddag. Han ønsket svar på hvordan et mindreårig barn kunne sendes til Afghanistan når deres omsorgsperson ikke er med.

– De tre barna, der den yngste er 16 år, er skilt fra sin mor. De to yngste har aldri vært i Afghanistan. Likevel skal du uttransporteres. Hvilken hjemmel er brukt, spurte han justisminister Jøran Kallmyr mandag. Kallmyr responderte med at han ikke kunne overprøve Utlendingsnemndas avgjørelser.

Nå skriver Haltbrekken dette i en SMS til Aftenposten:

– Det er svært gledelig at Abbasi-barna nå er på vei hjem. Kan vi håpe det er starten på et trygt og godt liv for en hardt prøvet familie nå?

Ble hentet for tvangsretur lørdag morgen

Atefa Rezaie og hennes tre barn Yasin, Taibah og Ehsan Abbasi fikk midlertidig oppholdstillatelse i Norge i 2012, men mistet den da faren deres dukket opp i 2014. Utlendingsdirektoratet mente mor ikke kunne anses som enslig kvinne uten mannlig nettverk i hjemlandet, og at hun derfor ikke oppfylte vilkårene for oppholdstillatelse.

Faren skal ha forsvunnet igjen like etter dette.

Beslutningen ble anket, men de tapte i lagmannsretten, og har fått endelig avslag i Høyesterett. Fristen for å reise tilbake til Afghanistan gikk ut 16. juli 2018, ifølge politiet. Utsendelsen ble utsatt i fjor, og UNE ga beskjed om at de ikke skulle tvangsutsendes med det første. Dermed fikk Taibeh Abbasi (20) tatt eksamen ved Thora Storm videregående skole både i fjor og i år.

Lørdag morgen ble de fire familiemedlemmene hentet av politiet i Trondheim. Lørdag kveld ble de fløyet til Istanbul. Moren skal ha blitt bevisstløs ved pågripelsen, men ble likevel tatt med til Istanbul. Der ble helsesituasjonen vurdert på nytt, og mor ble fløyet tilbake til Norge.

Det har helt frem til mandag kveld vært planen at de tre søsknene likevel skulle sendes til Kabul.

