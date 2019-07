En hundehvalp plasseres på en vei med stor trafikk som straff for at barna kom for sent hjem. En families katt blir kjørt ut i skogen og etterlatt.

Hamstere ble tråkket i hjel av faren, fordi barnas skoleresultater ifølge ham ikke var bra nok. En far hengte kattungen opp etter skinnet og tvang barna til å se på. Moren torde ikke gripe inn. Dette er historier fortalt fra krisesentre og eksempler på hva familier og deres dyr har opplevd i voldsutsatte hjem.