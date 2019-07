Flere små branner langs Gjøvikbanen. Togbremser skal ha utløst brannen

Brannvesenet rykket fredag ut med flere biler i forbindelse med flere små branner langs Gjøvikbanen. Brannene oppsto fra Varingskollen i nord til Sandermosen i sør.

Ved 0.15-tiden natt til lørdag forteller politiet at de har funnet årsaken til brannene.

– Det er et tog sine bremser som har låst seg. Når bremsene henger seg opp, medfører det gnisninger, derfor har det oppstått branner på flere steder, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt.

Disse opplysningene er imidlertid ukjente for Bane Nor.

– Det er noe som i så fall må komme frem av en undersøkelse senere. Slikt har hendt før, men om det er årsaken denne gang, vet jeg ikke, sier Gunnar Børseth i Bane Nor.

Susanne Klungtveit

Vil foreløpig ikke evakuere

Rundt midnatt holder brannvesenet fremdeles på med slukningsarbeid med full styrke.

– Slukkingen pågår mellom Rotnes og Åneby, og med god effekt, får jeg melding om på sambandet. Det kommer til å være styrker der til i morgen, sier Ole-Martin Isebakke ved brannvesenets 110-sentral Øst i 23.30-tiden fredag.

Han forteller at det ham bekjent ikke er aktuelt å evakuere boliger i området. Heller ikke politiet vurderer dette. Ved 23.30-tiden forteller Øst politidistrikt at de har trukket tilbake sine mannskaper.

Maskin fra Torp og Kjeller på tur til Nittedal for å bistå pic.twitter.com/NKyvmsZUjr — Skogbrann Helikopter (@SkogbrannHeli) July 12, 2019

Susanne Klungtveit

Oslo brannvesen har totalt fem brannbiler i innsats på skogbrannen. To ved Snippen stasjon og to nord for Movatn. I tillegg støtter Grorud brannstasjon med én brannbil ved Åneby/Rotnes.

Innsatsledere fra både Oslo og Nedre Romerike brann og redning er ved Nittedal stasjon.