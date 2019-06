Equinor vurderer å satse milliarder utenfor Kanariøyene

Lokale selvstyremyndigheter på de spanske øyene sier investeringen vil være på 860 millioner euro (8,43 milliarder kroner). Politikerne har vært i kontakt med selskaper om prosjektet siden desember 2017, melder E24.

– Vi ser på Kanariøyene som et spennende område for flytende havvind og har presentert mulighetene vi ser til både lokale myndigheter på Kanariøyene og sentralt i Spania, sier Equinor-talsmann Eskil Eriksen til avisa.

Det mangler fortsatt en reguleringsplan fra sentrale spanske myndigheter. Det aktuelle stedet for utbygging ligger sørøst i havet utenfor øya Tenerife og vest for Fuerteventura. Et anlegg kan tidligst være i gang i 2024. Flere andre selskaper skal også være interessert i gigantutbyggingen.