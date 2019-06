Toget gikk fra Halden klokken 08.02 1. pinsedag. Det hadde bare kjørt noen få kilometer da det kjørte inn i et bjørketre som hadde havnet over sporet og høyspenningsanlegget.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Nina Hauge Schage i Vy oppsto det kun små materielle skader. Men kollisjonen var likevel nok til at togsettet mistet strømtilførselen. I alt 15 passasjerer ble sittende om bord til et vaktlag fra Halden Brannvesen kom til.

– Det var ingen dramatikk. Men på grunn av noe høydeforskjell mellom togsettet og bakken bisto vi med å hjelpe folk av toget, sier avdelingsleder for beredskap ved Halden Brannvesen, Ole Nomél.

Bane Nor

Årsak: En arbeidsom bever

Brannmannskapene kunne raskt konstatere at det var en bever som hadde felt treet som toget kjørte inn i. Og at beveren hadde vært på ferde mens trestammen sto under vann som følge av regnværet.

Pressevakt Olav Nordli i Bane Nor opplyser at toget som gikk fra Halden to timer tidligere, kl. 06, passerte det samme stedet uten problemer.

Ifølge Nordli ble tre avganger innstilt på grunn av den arbeidsomme beveren.

Passasjerene som ble evakuert ble ifølge Ole Nomél først innlosjert på brannstasjonen. Deretter bisto Vy med alternativ transport.