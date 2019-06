Styret i DNB har utnevnt finansdirektør Kjerstin Braathen (48) som ny konsernsjef fra 1. september, skriver selskapet i en børsmelding.

Braathen var en favoritt til å overta stillingen etter at det ble kjent at Rune Bjerke skulle gå av (58).

Ifølge ansettelsesavtalen skulle Bjerke tre av som konsernsjef innen sommeren 2020.

– Jeg vil gratulere styret med en god rekruttering, og takke for alle de fantastiske opplevelsene jeg har hatt sammen med alle som jobber i DNB. Jeg har ikke hatt én kjedelig dag på jobb, og hver dag har jeg møtt nye kunder og ansatte som har gitt meg tro på prosjektet vårt, sier Bjerke.

Kjerstin Braathen er i dag finansdirektør i konsernet og har jobbet i banken siden 1999. Hun har hatt flere roller, blant annet har hun vært ansvarlig for de minste bedriftskundene i DNB.

Bjerke, som både har vært Ap-politiker og næringslivsmann, satt som konsernsjef for Norges største bank i nesten 13 år.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

Jaktet på den mest kvalifiserte kandidaten

Braathen overtok jobben som konserndirektør konsernfinans etter Bjørn Erik Næss i 2017. Braathen har jobbet i banken siden 1999.

"Styret har vært på jakt etter den mest kvalifiserte kandidaten til å lede DNB videre. Vi har funnet den perfekte kandidaten, og vi er veldig glade for at Kjerstin vil ta på seg denne oppgaven.

DNB er en stor institusjon med betydning for samfunnet. Derfor trenger vi en administrerende direktør som bidrar til å bygge et høyt tllitsnivå, som fremmer gode kundeopplevelser og som sikrer høy lønnsomhet slik at banken kan investere i vekst og nye produkter," sier styreleder Olaug Svarva i børsmeldingen torsdag morgen.

Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Jeg føler meg utrolig privilegert som får muligheten til å lede dette supersterke DNB-laget. Vi har et stort samfunnsansvar, og DNB er viktige for kunder over hele Norge. Jeg gleder meg virkelig til 1. september, sier Kjerstin Braathen i børsmeldingen.

Styreleder Svarva sier at Bjerke har gjort en imponerende innsats i DNB, og at han har utført en rekke endringer, både kulturelt og økonomisk.