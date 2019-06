Grøvan: Å forby konverteringsterapi for homofile blir et overtramp mot trossamfunn

Til Dagen sier Grøvan, som er parlamentarisk leder i KrF, at han må ta forbehold om at han ikke har lest forslaget ennå.

– Men på et prinsipielt grunnlag vil jeg påpeke at vi lever i et liberalt demokrati. Da er det viktig å legge til grunn den enkeltes ønsker om hvilken måte man ønsker å arbeide med seg selv på. At samfunnet skal legge inn begrensninger når det gjelder et personlig valg, er å gå for langt i et demokrati som vårt, sier han.

Konverteringsterapi har som mål å endre en persons legning til heterofil.

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen la torsdag fram forslaget i Stortinget.

Hun mener et slikt forbud er viktig i Norge, selv om konverteringsterapi ikke er særlig utbredt her.

– Det at det ikke er et utbredt problem, betyr ikke at vi ikke skal ta tak i det. Vi skal være en spydspiss og et fyrtårn for LHBTI-rettigheter. Det å forby konverteringsterapi er enkelt, sier Trettebergstuen til VG.

Dersom det er snakk om konvertering i regi av et livssyns- eller trossamfunn, så handler det om at staten griper inn i interne saker som tilhører trossamfunnet, sier Grøvan til Dagen.

Han mener at dette vil oppleves som et overtramp.

Staten skal ikke gripe inn i et trossamfunns måte å praktisere troen på, sier Grøvan. Han legger til at saken stiller seg annerledes dersom konverteringsterapi oppleves som press, tvang eller stempling mot homofile.