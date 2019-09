Kommisjon vil slå sammen tingretter i samtlige fylker

Det er Adresseavisen (abonnementsartikkel) som skriver om hvordan Domstolskommisjonen ser for seg at den norske tingrettsstrukturen kan bli i fremtiden.

Kommisjonen, som har vært ledet av sorenskriver Yngve Svendsen, har jobbet med rapporten i to år. Den begrunner ønsket om nedleggelse med at det er for mange rettssteder i Norge og at en stor del av disse er for tynt bemannede.

Fakta: Domstolskommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter ved å gjennomføre disse sammenslåingene: * Øst-Finnmark-, Hammerfest- og Alta- til Ytre Finnmark tingrett. Alta blir nytt hovedrettssted. * Nord-Troms- og Senja- til Troms tingrett med hovedsete i Tromsø. * Trondenes-, Ofoten- og Vesterålen- til Midtre Hålogaland tingrett med hovedsete i Harstad. * Salten- og Lofoten- til Salten tingrett med Bodø som hovedrettsted. Av geografiske hensyn foreslås det å opprettholde en avdeling i Svolvær. * Rana-, Alstahaug- og Brønnøy- til Helgeland tingrett med hovedrettsted i Mo i Rana. * Sør-Trøndelag-, Fosen-, Inntrøndelag og Namdal- til Trøndelag tingrett med hovedrettssted i Trondheim og en avdeling i Steinkjer. * Nordmøre-, Romsdal-, Sunnmøre- og Søre Sunnmøre- til Møre og Romsdal tingrett. Ålesund blir hovedrettssted, med en avdeling i Kristiansund. * Bergen tingrett og deler av Hardanger tingrett slås sammen til Hordaland tingrett med lokaler i Bergen. * Haugaland-, Sunnhordland- og deler av Hardanger tingrett bør slås sammen til å bli Haugaland og Sunnhordland tingrett med hovedrettsted i Haugesund. * Stavanger-, Jæren- og Dalane- til Rogaland tingrett, med lokaler i Stavanger. * Lister-, Kristiansand- og Aust-Agder- til Agder tingrett i Kristiansand med en avdeling i Arendal. * Vest-Telemark-, Aust-Telemark og Nedre Telemark- til Telemark tingrett i Skien. * Drammen-, Kongsberg og Eiker-, Hallingdal- og Valdres- til Buskerud tingrett med Drammen som hovedrettssted. En avdeling bør opprettholdes i Nesbyen grunnet store reiseavstander. * Nord-Gudbrandsdal-, Sør-Gudbrandsdal-, Nord-Østerdal-, Sør-Østerdal-, Gjøvik- og Hedmarken- samles som Innlandet tingrett. Hamar som hovedrettssted og en avdeling på Tynset. * Nedre Romerike-, Øvre Romerike- og Glåmdal- til Romerike tingrett med lokaler i Lillestrøm. * Follo- og Heggen og Frøland- til Follo tingrett som legges til Ski. * Moss-, Sarpsborg-, Halden- og Fredrikstad- til Østfold tingrett. Spørsmålet om et felles tinghus skal behandles på et senere tidspunkt. * Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett foreslås å bli til Ringerike, Asker og Bærum tingrett, med plassering i Sandvika. * Kommisjonen foreslår at Oslo tingrett og Oslo byfogdembete slås sammen. Kilde: Adresseavisen

Ifølge kommisjonen utfordrer små tingretter tilfeldighetsprinsippet ved valg av dommer, at undersøkelser indikerer kvalitetsforskjeller, og at prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt, er under press.

Varsler kamp i Stortinget

Rapporten overleveres justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) tirsdag 1. oktober.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet varsler kamp i Stortinget om forslaget til Domstolkommisjonen, som foreslår å legge ned to av tre tingretter.

Arbeiderpartiet har støttet både kommunereformen, politireformen og forsvarsforlikene, men etter valget har de signalisert en annen holdning. Leder i justiskomiteen på Stortinget, Lene Vågslid (Ap), sier til Klassekampen at nedleggingsforslaget til Domstolkommisjonen ikke får støtte fra Ap.

– Vi vil ha en desentralisert domstolsstruktur, og vi mener domstolene må styrkes. De siste årene har vi sett en sveltefôring av domstolene, sier Vågslid til avisen.