Folkehelseinstituttet (FHI) og det statseide selskapet Simula har laget en app som skal spore koronasmitte. Det skriver de i en pressemelding fredag.

– Dette betyr at den faktisk kommer, bekrefter viseadministrerende direktør Kyrre Lekve overfor Aftenposten.

Han kan ikke si når, men sier det er om svært kort tid. Det gjenstår bare noen tekniske detaljer, men alt som gjelder personvern er på plass, forteller Lekve.

Appen skal gi deg en beskjed på telefonen dersom du har vært i nærkontakt med noen som er smittet, og om hva du bør gjøre.

I dette tilfellet betyr nærkontakt at du har vært nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter.

– En av flere brikker for å åpne opp samfunnet igjen

I dag er smittesporingen manuell. Dersom du er smittet, skal du gi beskjed til de du har vært i nærheten av i den siste perioden. Det er en prosess FHI kaller «tidkrevende, unøyaktig, og for ofte utilstrekkelig».

Med den nye appen vil arbeidet gå av seg selv.

– Dette vil være en av flere brikker for å åpne opp samfunnet igjen, sier Lekve.

I et debattinnlegg hos VG skriver folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg, sammen med Norges forskningsråd, Direktoratet for e-helse og Simula, at det er svært viktig å teste nye metoder som kan kontrollere spredningen av viruset.

– Det skal være frivillig å laste ned appen, men om den skal gi ønsket effekt, må mesteparten av befolkningen ta den i bruk, skriver de.

Folkehelseinstituttet har ikke et konkret anslag på hvor mange som må bruke appen for at den skal være effektiv.

FHI: – Vi kan ikke la være å prøve

FHI

Gun Peggy Knudsen, områdedirektør for helsedata og digitalisering i Folkehelseinstituttet (FHI), understreker at dette er noe de ikke kan la være å prøve.

– Mange land ser nå på det samme som oss her i Norge. Dette vil være ett av flere ulike tiltak som kan støtte smitteoppsporingen, skriver Knudsen i pressemeldingen.

I Sør-Korea gir en lignende app deg beskjed om du går inn i et område med en smittet person. Israel overvåker om folk overholder karantenen. Lignende løsninger finnes i Italia og deler av Spania, og Danmark har vurdert det samme.

Ikke aktuelt med tvang

På telefon presiserer Knudsen at det gjenstår et betydelig arbeid med hvordan en slik app kan brukes i det praktiske smittevernsarbeidet.

– Vi jobber så raskt vi kan for å avklare ting fortløpende. Jeg kan ikke love noe om når den lanseres, annet enn at vi jobber så fort vi kan, sier Knudsen.

Derfor er det ikke så mange detaljer som kan deles ennå, men hun understreker at det er et stort fokus på testing og risiko.

– Blir det aktuelt å tvinge folk til å bruke appen?

– Vi tenker ikke det. Vi baserer oss på frivillighet.

– FHI og Simula opplyser at appen slutter å samle informasjon når «viruset ikke lenger er en trussel». Når vil det si?

– Så vidt jeg vet, kan ingen svare enkelt på det. Dette er en veldig ukjent situasjon for oss og veldig mange andre.

– Så sikre som vi kan være

– Det blir en formidabel utfordring å få flest mulig med på dette. Det må være mange som bruker appen for at den skal være effektiv, sier Kyrre Lekve i Simula.

Informasjonen skal krypteres og lagres i en sikker skyløsning. Appen slutter automatisk å samle inn informasjon når viruset ikke lenger er en trussel, og informasjonen lagres i 30 dager før den slettes.

– Hvor sikre er dere på at informasjonen er lagret sikkert og ikke kan misbrukes?

– Vi er så sikre som vi kan være, sier Lekve i Simula.

Datatilsynet har vært involvert i arbeidet for å sørge for at personvernet ivaretas. Lekve opplyser at spørsmålene om personvern er avklart.

Monica Strømdahl

Datatilsynet: – Velger å stole på helsemyndighetene

– Det er utrolig viktig med åpenhet om hvilke data som samles inn og hva de brukes til, sier Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Datatilsynet har gitt innspill til hva som er viktig for at personvernet skal ivaretas.

– For at dette skal være skikkelig frivillig, må folk vite konsekvensene av å laste ned appen og å la være, sier Thon.

Dette er en ny og uvanlig situasjon for alle involverte. Forrige pandemi var svineinfluensaen i 2009. 11 år senere legger vi igjen enorme mengder data overalt. Det gir helt nye muligheter for å kartlegge smitten.

– Samtidig har ikke vi forsøkt dette heller, så vi vet ikke hvilke konsekvenser dette kan få.

Thon opplever at helsemyndighetene tar personvernet på alvor. Han tror det vil være nødvendig med tillit for at folk skal bruke appen.

– Jeg velger å stole på at helsemyndighetene ikke vil spore oss når de ikke trenger det. De tyr til dette fordi det er en svært spesiell og krevende situasjon, sier Thon.

Men han legger til at den virkelige testen for appen fortsatt venter:

– Til nå er det bare vedtatt en forskrift og skrevet en kronikk. Så ser vi hva som kommer ved lansering, og om folk kan ta bevisste valg.