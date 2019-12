Bokstaver som krøllet seg på tungen. Andre som lo når de leste feil. For Linnea Hellesmark Henriksen (11) og Birk Westheim Haga (11) var lesing noe de grudde seg til. Som ga klump i magen og la seg som en mørk sky over skoledagen.

– For å være ærlig hatet jeg alt som hadde med lesing å gjøre. Jeg følte at det var noe jeg ikke fikk til. I klassen var det noen som lo når jeg leste, og da ble jeg lei meg og nervøs for å lese, forteller Linnea.