Norsk Hydro skal restrukturere virksomheten, og kutte opptil 735 årsverk, opplyser selskapet i en børsmelding.

– Styret for valsede produkter har gjort en grundig analyse, som ble varslet da vår nye konsernsjef tiltrådte i mai, sier pressekontakt i Hydro, Bjørn Skaar, til Aftenposten.

I dag kom resultatet av analysen, nemlig at Hydro har bestemt seg for å restrukturere virksomheten for å kutte kostnader.

Hilde Merete Aasheim tok over som konsernsjef i Norsk Hydro etter Svein Richard Brandtzæg i mars i år.

Vil også ramme i Norge

Målet er å redusere personalkostnadene på opptil 60 millioner euro per år, det vil si rundt 600 millioner kroner.

Det er forelpig ikke tallfestet nøyaktig hvor mange av årsverkene som skal kuttes i Norge.

Valsede produkter omfatter alt fra aluminiumsplater som inngår i byggematerialer, tak og biler, til tynn metallfolie. Folien inngår i emballasje, som juicekartonger og hermetikkbokser.

Ifølge Skaar har Hydro 4000 ansatte som jobber med disse produktene i Tyskland, mens det er 420 ansatte på verket i Holmestrand og 220 på Karmøy.

Det er ikke bestemt hvor stor andel av personalkostnadene som skal kuttes ved verkene i Norge. Men det vil bli nedskjæringer også her, bekrefter pressekontakten.

– Man vil få et beløp man må komme ned på. Det blir opp til verkene selv hvordan man skal redusere kostnadene.

Den samlede kostnaden for den planlagte restruktureringen er anslått til 160 millioner euro, eller nær 1,6 milliarder kroner.

«Skuffende resultater»

De ansatte fikk beskjed om endringene i dag. Kuttene skal gjennomføres hovedsakelig i løpet av de neste par årene, og skal være helt gjennomført innen utgangen av 2024, heter det i børsmeldingen.

– Det gir en viss tid til å gjøre dette på en god måte. Vi er opptatt av at dette skal skje fleksibelt, og i samarbeid med ansatte og fagforeninger, sier Skaar.

Hydro skriver i pressemeldingen at produksjonen av valsede produkter har «levert skuffende økonomiske resultater» de siste årene. Blant annet skal deler av folieproduksjonen i Grevenbroich i Tyskland legges ned i løpet av 2019.

Noe av grunnen til at produksjonen er mindre lønnsom, er at metallfolie og andre produkter kan produseres billigere i for eksempel Kina.

– Et annet område man bruker metallfolie til, er litografiske trykkplater som brukes til å trykke aviser og magasiner. Det trykkes nå mindre og mindre på papir, sier Skaar.

– Samtidig er det også nye markedsmuligheter. For eksempel brukes metallfolie til batterier i elbiler, så vi vil også vri produksjonen til nye områder, sier Skaar.