Barnehagene fikk råd for å ivareta smittevernet, Trump kritiseres for å kutte finansieringen til Verdens helseorganisasjon, og regjeringen foreslår en midlertidig lov for å redde flere bedrifter fra å gå konkurs.

Her er det viktigste du trenger å vite i dag:

Dan P. Neegaard

1. Slik skal smittevernet ivaretas i barnehagen

Mandag skal norske barnehager åpnes. Kunnskapsminister Guri Melby (V) forklarte i dag at regjeringen har valgt å benytte en mer gradvis åpning av barnehagene enn ekspertene anbefaler.

– Barnehagene har en avgjørende rolle for barns omsorg og utvikling. Det å holde barnehagene stengt er et svært inngripende tiltak, sa Melby på onsdagens pressekonferanse.

Der presenterte hun en veileder for hvordan barnehagene skal åpnes samtidig som smittevernet skal ivaretas.

Den inneholder blant annet en sjekkliste som skal hjelpe til med å opprettholde smittevernet.

– Dette er et dynamisk dokument. Vi må kunne vente oppdateringer fra dem som tar veilederen i bruk, sier hun.

Blant annet foreslås det i veilederen at det skal være tre barn pr. voksen for småbarn under tre år og seks barn pr. voksen for de eldre barnehagebarna.

Du finner hele veilederen her.

Onsdag ble det også kjent hvor mye det koster samfunnet å holde skoler og barnehager stengt. Barnas læringstap kombinert med foreldrenes produksjonstap er beregnet til å koste samfunnet ca. 1,7 milliarder kroner pr. skoledag, ifølge SSB.

Alex Brandon / AP

2. Trump vs. WHO

USAs president Donald Trump har varslet en stans i finansieringen av Verdens helseorganisasjon (WHO). Det er kanskje dagens mest oppsiktsvekkende nyhet.

Presidenten får massiv kritikk både fra medisinske eksperter og politiske myndigheter i en rekke land.

Helseminister Bent Høie (H) mener at dette absolutt ikke er riktig tid for en slik beskjed fra USA:

– Det er mer enn noen gang avgjørende å støtte opp om det viktige internasjonale arbeidet som gjøres for å stanse denne pandemien, sier Høie i en uttalelse.

Det kommer også kritikk fra Gro Harlem Brundtland. Hun har vært statsminister i Norge og ledet WHO for rundt 20 år siden.

– Det siste vi nå trenger, er å angripe WHO. Dette betyr at man svekker vår helt sentrale felles globale institusjon, sier Brundtland i en uttalelse til NTB.

Også kinesiske myndigheter mener at beslutningen vil svekke WHOs handlekraft og undergrave det internasjonale samarbeidet om å bekjempe pandemien.

Trump hevder også at WHO har forsøkt å holde tilbake informasjon om hvor farlig koronaviruset egentlig er. Både medisinske eksperter og internasjonale organisasjoner er svært uenige i at WHO har begått feil som gjør det nødvendig å stanse finansieringen av organisasjonen.

Signe Dons

3. Midlertidig lov skal redde bedrifter fra konkurs

De økonomiske konsekvensene av koronakrisen er enorme, og mange bedrifter frykter konkurs. Nå foreslår regjeringen å endre reglene for gjeldsforhandling. Det gjør de for å hjelpe levedyktige bedrifter som ikke har inntekter nå.

– Vi vil gjøre det enklere å redde bedrifter som nå er kommet i fare for å gå konkurs, og slik redde viktige arbeidsplasser. Derfor fremmer vi dette forslaget om å sikre mer effektive gjeldsforhandlingsregler, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på regjeringens pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Den midlertidige loven erstatter den eksisterende konkurslovens regler og gir regler om såkalte rekonstruksjonsforhandlinger.

«Et stort problem i dag er at det ved åpning av gjeldsforhandling er for lite midler igjen til å få til en løsning for virksomheten. Dette skyldes blant annet at gjeldsforhandling åpnes for sent», står det om lovforslaget på regjeringens sider.

– Det er koronasituasjonen som gjør at regjeringen velger å komme med et forslag til en midlertidig lov så raskt. Jeg tror likevel dette er endringer som vi i stor grad kan utvikle til permanente lovendringer, sa Mæland.

Perioden med full lønn økes fra 15 til 20 dager. Alle permitterte inkluderes i ordningen. Personer som ellers ikke har krav på dagpenger, som studenter, får også lønnskompensasjon.

4. Kraftig økning i koronasmitte blant innvandrere

Er koronaviruset i ferd med å bli en epidemi som særlig rammer enkelte grupper i Norge? Ferske tall viser en kraftig økning i koronasmitte blant innvandrere i Norge.

Siste uke før påske var 37 prosent av dem som fikk påvist smitte i Norge denne uken, født i utlandet.

En av ti personer i Norge som fikk påviste koronasmitte i løpet av siste uke før påske, var født i Somalia.

5. 170 nye dødsfall i Sverige, to millioner bekreftet smittet internasjonalt

Ifølge John Hopkins-universitetets oversikt er det nå over to millioner mennesker som er bekreftet smittet av koronaviruset internasjonalt. 128.000 er bekreftet omkommet.

Samtidig ble det klart at Sverige har registrert 170 nye dødsfall. Det er flere enn antallet døde i Norge totalt.

I alt er 1203 personer døde etter å ha fått påvist koronasmitte i nabolandet.

Dette betyr ikke at 170 personer døde i løpet av det siste døgnet, men at myndighetene har fått rapportert inn så mange dødsfall det siste døgnet.

Onsdagens tall viser at 954 personer har fått eller får intensivbehandling. Dagen før meldte myndighetene om 114 registrerte døde foregående døgn.

Sveriges statsepidemiolog, Anders Tegnell, har fått kraftig kritikk. Tirsdag gikk 22 forskere hardt ut mot den svenske strategien.

Tegnell svarte på kritikken tirsdag og nektet for at Sverige ikke har noen gjennomarbeidet strategi.

– I Italia registreres nå bare dødsfall på sykehus. Så det finnes grunnleggende feil i forskernes artikkel, sa Tegnell.