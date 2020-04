Smittevernveilederen for barnehager ble presentert på regjeringens pressekonferanse onsdag og inneholder detaljerte beskrivelser av hvordan barnehagene skal drives når de åpnes igjen på mandag.

– Det er forsvarlig å åpne barnehagene. Det er fullt mulig å drive barnehagene og ivareta smittevernhensyn, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) på pressekonferansen. Hun fastslo at også de ansatte kan føle seg trygge.

For å redusere kontakten mellom personer i barnehagene foreslås det å lage faste grupper med barn og ansatte som minst mulig blandes med andre grupper.

Gruppene kalles kohorter på smittevernspråket, og en kohort kan ta utgangspunkt i barnehagens gruppeinndeling (for eksempel avdeling) og bemanningsnorm.

For eksempel kan det være tre barn og én ansatt i småbarnsavdelinger under tre år og seks barn og én ansatt i storbarnsavdelinger med barn over tre år.

Slike faste grupper i barnehagen vil være det viktigste utgangspunktet for smittebegrensning og eventuell sporing av smitte, heter det i veilederen. Man skal også unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen og på toaletter, og det skal være økt bruk av utetid.

Ingen syke får møte, selv med milde symptomer

Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen, fastslår veilederen.

Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn.

Hvis én i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har påvist covid-19, kan barnet eller den ansatte møte i barnehagen som normalt.

Disse skal imidlertid gå hjem fra barnehagen dersom de får symptomer.

Det er viktig at barn som får symptomer på luftveisinfeksjon blir hentet så fort det lar seg gjøre. Barnet må da vente på et eget rom sammen med en ansatt, eller ute der det ikke er andre barn.

Fakta: Flere konkrete anbefalinger: Veilederen inkluderer blant annet disse anbefalingene: Ta i bruk større lokaler der det er mulig. Lekeplass kan deles i soner. Sørg for at alle barn har egen sitteplass under spising eller aktiviteter der de sitter. Ha avstand avstand mellom barn. Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen og på toaletter. Øk bruk av utetid. Begrens antall barn som er ute samtidig. Planlegg levering og henting for å unngå trengsel i garderoben. Foreldrene skal ikke bli med inn i barnehagen hvis det ikke er nødvendig. Det påpekes at barnets behov for trygghet må veie tyngst. Barna kan møte i utetøy for å kunne starte dagen ute der dette er mulig. Bruk av offentlig transport til og fra barnehage begrenses der det er mulig. Barna skal ikke dele mat og drikke. Mat skal serveres porsjonsvis. Bord og stoler bør vaskes etter hver gruppe. Begrens deling av materiell (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende). Leker skal ikke deles mellom grupper før lekene er rengjort. Leker skal ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.

Unntak for pollenallergi

Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.

Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet er friskt, heter det.

For å unngå kontakt skal barnehagene også kartlegge og planlegge ulike oppmøte- og hentetider for å unngå trengsel i garderoben.

Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn i barnehagen hvis ikke det er nødvendig. Her må likevel hensyn til barnets behov for trygghet veie tyngst. Der det er mulig, kan barn møte ansatte ved inngangen når dagen starter, og foresatte møter samme sted ved henting.

Saken oppdateres