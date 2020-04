– Barnehageåpningen startet veldig bra forrige mandag med begrenset åpningstid og små organiserte grupper. Alt lå til rette for at det skulle bli en god og gradvis oppstart. Men allerede tirsdag fikk vi en mail om at åpningstiden skulle utvides dagen etter, sier Marthe Lilleborge, mamma til en jente i Gråtass barnehage i Fredrikstad.

– Med tilnærmet full åpningstid klarer de ikke å overholde smittevernreglene før og etter kjernetiden, mener Lilleborge.