21-åring møter i retten tiltalt for voldtekt av 12-åring

Mannen møter i tingretten torsdag for andre og siste dag i rettssaken. Det var i mai i fjor at han skal ha voldtatt jenta, skriver TV 2.

Den da 20 år gamle gutten skal ha reist til Romerike etter å ha pratet med jenta på Snapchat over en periode, ifølge tiltalen. Han skal ha lurt jenta inn i et skogholt, før han skal ha voldtatt henne.

Tre uker senere leverte jentas far en politianmeldelse, etter å ha oppdaget meldinger mellom datteren og tiltalte. I avhør har jenta forklart at tiltalte tilbød henne røyk, i tillegg til å han skal ha ønsket å bli bestevennen hennes.

21-åringen nekter straffskyld. Hans forsvarer, advokat Maria Mæhlumshagen, har tidligere sagt at mannen har en psykisk utviklingshemning som det må tas høyde for under utspørringer.