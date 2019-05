– Det går godt i norsk økonomi. Det skapes flere jobber og flere kommer i arbeid, sier finansminister Siv Jensen (Frp) på pressekonferansen.

Finansministeren legger frem revidert nasjonalbudsjett for 2019 tirsdag. Utsiktene for norsk økonomi har endret seg lite siden i høst da Jensen la frem statsbudsjettet, sier hun på pressekonferansen.

– Utgiftene øker med 2,9 milliarder kroner og inntektene reduseres med 300 millioner kroner, sier Jensen om revidert nasjonalbudsjett i forhold til statsbudsjettet.

Allerede er mye av det hun skulle si, kjent.

Senest i dag ble det kjent at regjeringen snur i saken om gigantprosjektet på E18. Regjeringen vil likevel gi 300 millioner kroner i 2019 for at delstrekningen mellom Lysaker og Ramstadsletta skal bli ferdig.

I dag ble det også kjent at finansministeren øker bruken av oljepenger med syv milliarder kroner i år, noe hun har fått kraftig kritikk for fra flere økonomer.

Siv Jensen forklarer den økte oljepengebruken med to hovedforklaringer:

1) Utgiftene ble høyere og inntektene lavere enn ventet, blant annet på grunn av en forskyvning i inntekter fra salg av klimakvoter

2) Skatte- og avgiftsinntektene er nedjustert, blant annet på grunn av en økende elbilandel

– Vi er inne i en situasjon der vi må være mer forsiktige med oljepengebruken fremover, sa Jensen.

Hun mener likevel kutt i oljepengebruken nå ville skapt dårlig forutsigbarhet.

Men DNBs sjeføkonom, Kjersti Haugland, mener på sin side at regjeringen bruker så mye oljepenger i revidert nasjonalbudsjett at man skulle tro det var økonomisk krise i Norge, skriver NTB.

Mer til forlist fregatt

Regjeringen har i revidert budsjett satt av 486,3 millioner kroner ekstra til Forsvarsdepartementet for å dekke utgifter etter fregatten Helge Ingstads forlis.

– Regjeringen foreslår også økte utgifter til Forsvaret i forbindelse med forliset av KNM Helge Ingstad, var det eneste finansministeren sa om dette i sin innledning på pressekonferansen.

I tillegg omdisponeres 165,8 millioner kroner internt på forsvarsbudsjettet til det samme formålet.

Mange lekkasjer

Fakta: Revidert nasjonalbudsjett 2019 Revidert nasjonalbudsjett er en melding til Stortinget med oppdaterte utsikter for norsk og internasjonal økonomi, og en oppdatert omtale av den økonomisk politikken. I tillegg legger regjeringen frem et dokument med forslag til tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2019. Regjeringen legger også frem et dokument med forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene for i år. Finansdepartementet understreker alltid at disse dokumentene i sum ikke er et nytt statsbudsjett. Statsbudsjettet 2019, vedtatt rett før jul, skal i all hovedsak ligge fast. Det siste og fjerde dokumentet er om kommuneøkonomien i nær fortid og nær fremtid. Det inneholder blant annet forslag til rammer for kommuneøkonomien i 2020.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix