ARENDAL/(Fædrelandsvennen): Fredag 1. mai ble en mann plukket opp fra en seilbåt i Skagerrak. Mannen, som skal ha kommet fra Sverige, fortalte at han hadde drevet rundt på sjøen i to dager. Da han ble hentet om bord i lasteskipet Hagland Boss, opplyste mannen at han ønsket å søke asyl i Norge.

Mannen ble hentet av redningsskøyta Inge Steensland og pågrepet av politiet.