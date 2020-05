Draps- og terrortiltalt i Bærum appellerte forgjeves til politiet

– Tiltalte var ikke særlig samarbeidsvillig, fortalte politibetjenten som var én av to i den første patruljen som kom til åstedet i moskeen Al-Noor Islamic Centre i Bærum 10. august 2019.

Etter at de to med våpen i hånd hadde tatt seg inn i moskeen, fant de Philip Manshaus som var blitt uskadeliggjort av to av menn, en på 65 og en 76-åring.

Politibetjenten satte håndjern på Manshaus og la ham i mageleie.

– Det første han sier til meg er «snu meg på ryggen så jeg får sett min skaper» eller noe i den retning.

Hans O. Torgersen

Politifolkene aksjonerte da ut fra at det kunne være flere gjerningspersoner og prøvde å spørre ut Manshaus.

– Ganske krevende

– Han nekter å svare på hva han heter, han ønsker ikke å oppgi om han er alene eller om det er flere. Han er ganske krevende å ha en samtale med, fortalte politibetjenten da han forklarte seg for Asker og Bærum tingrett mandag etter lunsj.

Ifølge politimannen ønsket den nå draps- og terrortiltalte 22-åringen ganske åpenbart å ha en kontroll på situasjonen og forsøker å sette føringer på hva politiet skal gjøre eller ikke gjøre.

– Han krever ting flere ganger. Flere ganger så sier han at det er farlig å være der og at vi må komme oss bort derfra, det hvisker han til meg.

– Var det noe han uttalte i forhold til de som hadde vært i moskeen, altså de fornærmede, spør aktor, statsadvokat Johan Øverberg.

– Han ba meg flere ganger om å se på hånden mi og si hvilken farge jeg hadde, han «vi er brødre» og «de andre her er avskum». Makkeren min hun er også mørkhudet, og tiltalte ga uttrykk for at hun ikke skulle ta på ham eller bære ham ut av moskeen.