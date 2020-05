65 år gamle Rafiq overmannet Manshaus. Nå forklarer han seg i retten.

– Jeg leste i Koranen. Det samme gjorde Muhammad Iqbal da vi hørte at det ble løsnet skudd utenfor. Da forsto vi at moskeen var under angrep, forteller Muhammad Rafiq som nå er 66 år gammel.

Muhammad Rafiq flyttet fra Pakistan til Norge høsten 2017 og bor hos sin sønn i Bærum. Lørdagen Philip Manshaus angrep moskeen med to våpen, hadde Rafiq deltatt i en felles bønn med syv-åtte andre personer.

Flere av dem hadde forlatt moskeen like etter bønnen, bare minutter før angrepet. Rafiq ble igjen i moskeen for å lese i Koranen. Også to andre menn var i moskeen da angrepet fant sted.

Fredag ettermiddag var det Rafiqs tur til å forklare seg i Asker og Bærum tingrett. Torsdag ble det vist en video i retten der man kan høre at basketaket mellom Manshaus og Rafiq gikk svært hardt for seg. Videoen filmet ikke selve basketaket.

Rafiq snakker urdu og panjabi. Derfor måtte han forklare seg via tolk.

– Trodde min siste time var kommet

Rafiq forteller i retten at Manshaus kom inn i moskeen, veivet med våpnene og skrek høyt.

– Jeg tenkte at min siste time var kommet.

– Gikk du mot gjerningspersonen? spurte statsadvokat Johan Øverberg.

– Da han avfyrte skudd, tok jeg tak i ham.

I filmen som ble vist torsdag, ser man at Rafiq løp mot Manshaus.

– Jeg klarte å felle ham. Han prøvde å angripe øynene mine med fingrene sine. Den ene gangen gikk fingeren inn i det venstre øyet mitt. Han angrep meg flere ganger mens han lå nede.

Det ble løsnet minst to skudd fra haglen inne i moskeen, men ingen ble skadet. Etter hvert falt våpenet ned på gulvet.

Etter kort tid tok 75 år gamle Iqbal tak i Manshaus’ våpen og slo ham i bakhodet med kolben.

Ble spyttet på

Iqbal forteller også at Manshaus spyttet på ham under basketaket.

– Jeg ble også skadet i nesen og i foten fordi han hadde på seg store sko. Han trampet på foten, sier Rafiq, som selv gikk uten sko.

– Jeg fikk kontroll over ham, men han angrep meg hele tiden.

Iqbal forlot moskeen etter få minutter. Dermed var Rafiq alene i kamp mot Manshaus i flere minutter.

– Jeg ropte etter Iqbal flere ganger for å be om hjelp, men han hadde dratt derfra. Han er syk og fikk lavt blodsukker.