Passasjerene slakter Vy etter høstens togtrøbbel

– For min del var våren verst. Jeg tok tog daglig fra Holmlia til Katta (Oslo katedralskole) og kom for sent flere ganger på grunn av innstillinger og forsinkelser. Flere ganger sto toget stille mellom stasjonene, slik at man heller ikke kunne komme seg ut for å se etter alternativ transport, sier Olivia Hegrand.

– Jeg har inntrykk av at linjen til Ski er lavest prioritert. Det virker som om den har flest forsinkelser og innstillinger. Jeg jobber på Alnabru og må ta tog, T-bane og buss for å komme frem. Når toget er forsinket, rekker jeg ikke T-banen, sier Arbin Kuka.