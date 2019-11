Leteaksjon i Troms avsluttet – ingenting tyder på at noen har gått gjennom isen

– Søk er gjennomført i aktuelt område uten funn som tilsier at noen kan ha gått igjennom isen. Politiet har fått informasjon om to utenlandske personer som gikk på skøyter i området forut for hendelsen. De hadde forlatt stedet i bil, skriver Troms politidistrikt på Twitter rett før klokken 21.

Bakgrunnen for aksjonen var at flere beboere på stedet observerte lys på isen på Skøvatnet, som ligger på fastlandet på kommunegrensen mellom Dyrøy og Sørreisa, som plutselig forsvant.

Det var derfor en stund frykt for at personer kunne ha gått gjennom isen, som flere steder skal være ustabil.

HRS fikk melding om hendelsen klokken 17.17.

Resultatløst

– Vi har gjort undersøkelser i vannet med dykkere, vi har brukt helikopter til søk, og har undersøkt spor og fulgt dem opp. Så langt er det ingenting som tyder på at noen har havnet i vannet, fortalte operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt til NTB klokken 19.45.

Sporene på isen gikk i flere retninger og det ble også gjort funn av skøytespor.

15 centimeter is

Politiet har også målt tykkelsen på isen i området der lysobservasjonen ble gjort til å være 15 centimeter.

– Så akkurat der er det relativt tykk is. Det er selvfølgelig steder der det er åpent, men det er ikke tegn til at noen har gått ut, fortalte Meyer.

I tillegg til politi og brannvesen ble det sendt både luftambulanser og frivillige fra Røde Kors til stedet. Forsvaret har også bidratt med å frakte dykkere til stedet i helikopter.