Krigsskipet kolliderte med det 250 meter lange tankskipet «Sola TS» i Hjeltefjorden natt til 8. november i fjor.

Krigsskipet til over fire milliarder kroner sank like nord for Sture-terminalen på Ågotnes få dager senere.

Aksjonen for å sikre og heve skipet er blant de mest omfattende som er gjennomført her til lands.

Søndag 3. mars i år var vraket av KNM «Helge Ingstad» tilbake på Haakonsvern orlogsstasjon. Det er fortsatt ikke kjent nøyaktig hvor mye aksjonen med å sikre og heve vraket kostet.

Forsvaret har besluttet å ikke sette fregatten i stand igjen.