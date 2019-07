Folk med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster. Dette gjelder spesielt eldre, personer med leversykdommer og personer med nedsatt immunforsvar.

De som er i risikosonen, bør bruke badesko for å unngå å få sår under bading.

Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle som har sår eller pådrar seg sår under bading.

Risikoen reduseres ved å ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etterpå.

Alle som bader med sår eller får et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn.

Sykdomsbildet kan variere fra lettere øregangsinfeksjon, rosen og sårinfeksjon, til mer alvorlig sykdom som blodforgiftning. Milde infeksjoner krever ikke alltid behandling, mens alvorlige infeksjoner krever rask legebehandling.