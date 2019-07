Politiet fikk melding om hendelsen klokken 0.40 natt til torsdag.

– Sjåføren har forklart at han ikke var klar over at folk hengte seg på bilen, sier operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB.

Mannen i 20-årene er sendt til sykehus med kuttskader i ansiktet. Kråkenes er ikke kjent med mannens forklaring rundt hendelsen.

– Vitner på stedet sier at en eller flere personer ble hengende etter en bil. En av dem, mannen i 20-årene, falt av og ble skadd, sier Kråkenes.