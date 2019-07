«Hvaldimir» har forlatt Hammerfest

Hvithvalen ble meldt savnet fredag kveld. Flere melder på sosiale medier at «Hvaldimir» er observert utenfor øya Seiland i Finnmark, skriver NRK.

– Fra vår side er det høyst usannsynlig at han forlot havnen på egen hånd. Da hadde han gjort det for lenge siden, sier Richard Karoliussen i Norwegian Orca Survey (NOS) til iFinnmark.

Organisasjonen har matet og sett til hvalen siden den dukket opp utenfor Rolfsøya i Finnmark i slutten av april. Hvalen svømte rundt med sele, var tam og søkte kontakt med mennesker.

NOS har fått tips om at hvalen fulge en saktegående båt på vei ut fra Hammerfest. De mener at det er den mest sannsynlige årsaken til at hvithvalen har forsvunnet.

– Dette er ikke en vill hval. Han kan antagelig ikke navigere på havet. Hvis han får oppmerksomhet og blir matet fra båt, følger han etter, sier Korneliussen.

Organisasjonen frykter at hvalen ikke spiser selv og at han vil utvise frustrasjon når ingen mater eller tar vare på ham.

Det har versert flere teorier om hvalens bakgrunn. En av teoriene har vært at hvalen kom fra den russiske marinen, ettersom den ble observert med en sele. Ifølge Fiskeribladet kan hvalen ha rømt fra et russisk terapianlegg nær den norske grensen, hvor den kan ha vært brukt til terapi for vanskeligstilte barn.