Det er deilig sommervær med sol og opp mot 30 grader da Meteorologisk institutt sender ut varsel om de kraftige regnbygene som skal komme. Varselet innebærer fare for blant annet oversvømmelser, jord- og flomskred for Vestlandet sør for Stad:

Tirsdag skifter været raskt fra opphold og sol til ekstremt kraftig nedbør. Like før klokken halv fem om ettermiddagen får politiet melding om det første jordskredet.