Søndag ble syv frivillige i Røde Kors i Rogaland satt i hjemmekarantene av kommunelegen.

Grunnen var at en person som egentlig skulle vært i hjemmekarantene på grunn av mulig koronasmitte, oppsøkte en av Røde Kors’ vaktstasjoner for å få assistanse på lørdag, skriver Røde Kors i en pressemelding.

– Kan føre til svekket beredskap

Røde Kors

– Vi kjenner ikke bakgrunnen for at denne personen oppholdt seg ute blant andre mennesker, men for våre frivillige betyr dette både en engstelse for selv å ha blitt smittet og at vår beredskap i området er svekket. Flere slike hendelser vil føre til svekket beredskap i Norge, sier Anders Thorheim, enhetsleder for beredskap og samfunnssikkerhet i Røde Kors i pressemeldingen.

De berørte Røde Kors-frivillige skal være i hjemmekarantene frem til prøveresultatene for personen som brøt karantenen er klare.

Anbefalingene fra Folkehelseinstituttet (FHI) er at alle som har vært i områder med vedvarende koronasmitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Se oppdaterte anbefalinger på FHIs nettside.

Går på butikken og treningssenter

Tidligere denne uken advarte legevakten i Bergen mot at flere personer i hjemmekarantene ikke overholder rådene fra helsemyndighetene.

Flere har blant annet vært på butikken og treningssenter.

Legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen minner om at karantenereglene gjelder hele døgnet, ikke bare i det tidsrommet man skulle vært på jobb.

Røde Kors sier at de også er bekymret for at folk ikke følger helsemyndighetenes smittevernråd.

– Røde Kors ber alle respektere smittevernrådene fra Folkehelseinstituttet og kommuneleger. Bryter man en karantene eller trosser andre anbefalinger, utsetter man ikke bare seg selv men også andre for potensiell smittefare, sier Anders Thorheim.

Innfører nye tiltak for å hindre smitte

Røde Kors opplyser at de har innført ekstra hygienerutiner for å begrense smittefare blant de frivillige.

Etter helgens hendelse har de valgt å stramme inn tiltakene ytterligere. Frivillige som skal ha kontakt med en pasient eller andre, må først avklare om vedkommende skulle vært i hjemmekarantene eller isolasjon.