Helsetopp var syk da han kom hjem fra Spania. Fikk beskjed om å bryte karantenereglene.

– Det er veldig beklagelig det som nå har skjedd. Det er veldig leit. Særlig fordi vi er i en kritisk fase av epidemien og trenger at alle i ledelsen er oppegående, sier Geir Stene-Larsen til Aftenposten.

Alle toppene i Helse-Norge er dermed nå satt i karantene: Toppsjef i Helsedepartementet Bjørn Inge Larsen, helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg er i karantene.

Alle er satt i karantene fordi de har vært i kontakt tidligere i uken med Geir Stene-Larsen som nå er koronasmittet.

Fra før av er helseminister Bent Høie (H) i karantene etter å ha vært på en utenlandsreise. Hans karantene utløper søndag.

Bjørn Inge Larsen er departementsråd og den øverste embetspersonen i Høies departement.

Stene-Larsen: – Veldig leit

Stene-Larsen er ekspedisjonssjef i Helsedepartementet, men er «utlånt» til Helsedirektoratet på grunn av situasjonen som har oppstått med koronaviruset. Han er med i Guldvogs krisestab og har formell tittel som assisterende helsedirektør, opplyser han.

– Ja, jeg er smittet. Jeg har vært syk, men er nå over den verste fasen, sier Stene-Larsen til Aftenposten.

Stene-Larsen opplyser at han kom hjem fra Spania tirsdag, og at han vært i møter med Guldvog, Larsen og Stoltenberg i perioden tirsdag til fredag. Fredag testet han positivt for viruset.

Torsdag ga Helsedirektoratet råd til den norske befolkningen om at alle som har vært på utenlandsreise utenom Norden skal ha hjemmekarantene på 14 dager. Tiltaket hadde tilbakevirkende kraft.

– På det tidspunktet da jeg kom hjem, var det altså ikke gitt et råd om 14 dagers karantene. Opphold i Spania var heller ikke omfattet av rådene, sier Stene-Larsen.

Stene-Larsen sier at helsedirektør Bjørn Guldvog torsdag besluttet at han ikke skulle ha karantene fordi hans funksjon i direktoratet ble ansett for å være «kritisk».

– Det kan gjøres unntak for personer i kritisk virksomhetsledelse. Det ble gjort for meg fordi det ble ansett som viktig at jeg var i jobb. Derfor ble det gjort unntak fra den tilbakevirkende kraften som rådet om 14 dagers karantene har.

Lørdag kveld holdt statsminister Erna Solberg en pressekonferanse der hun satte inn flere nye tiltak for å hindre smittespredningen i Norge. Da spurte Aftenposten om hva hun mente om Helsedirektoratets avgjøresle. Den kunne hun ikke kommentere.

Lett forkjølelse

Han sier han har hatt en lett forkjølelse, men at symptomene nå nesten er borte.

– Jeg antok at jeg pådro meg en forkjølelse i Norge fordi jeg hadde et snev av forkjølelse før jeg dro fra Norge. Men det var i Spania at jeg kjent at jeg var forkjølet. Vi trodde derfor det var lite sannsynlig at jeg var smittet av korona. Dette var også på et tidspunkt da det ikke var kjent smitte i befolkningen i Norge.

Han sier det derfor er mest sannsynlig at han ble koronasmittet i Norge.

– Da jeg kom til Norge hadde jeg fortsatt en «restforkjølelse» som var i ferd med å gi seg.

– Holdt god avstand

Stene Larsen sier han var i møter med helsetoppene fra tirsdag ettermiddag til fredag.

– Jeg sa fra om at jeg var forkjølet, var nøye med hygienen og holdt også god avstand til alle jeg møtte.

Samtidig er det et faktum at Stene-Larsen satt blant journalistene da helseministeren Bent Høie og FHI-direktør Camilla Stoltenberg hadde pressekonferanse sist onsdag. Som følge av det er en av Aftenpostens journalister nå satt i hjemmekarantene. Vedkommende satt på stolraden bak Stene-Larsen.

– Var det fornuftig av deg å sitte blant journalistene, Stene-Larsen?

– Vel, på det tidspunktet trodde jeg at jeg hadde hatt en lett forkjølelse. Og det var heller ikke, så vidt jeg husker, da gitt råd som hadde tilbakevirkende kraft. Jeg satt også på en av de to første radene der det knapt satt folk. Jeg mener jeg satt ganske «luftig», sier Stene-Larsen.

Han sier han fortsatt har symptomer.

– Jeg holder meg nå hjemme til symptomene er borte, pluss syv dager til.

– Er det noe du burde ha gjort annerledes?

– Når man nå ser konsekvensene, så burde jeg selvsagt ha handlet annerledes. Men på det tidspunktet jeg kom hjem, tirsdag, var ikke rådene slik at jeg burde teste meg. Og jeg kom ikke fra et land som ikke var omfattet av rådene. Slik var kriteriene da.

Etter det Aftenposten kjenner til, var det torsdag en intens diskusjon i Helsedirektoratet om Stene-Larsen skulle unntas fra rådet om 14 dagers karantene med tilbakevirkende kraft fra alle som hadde vært på reise utenfor Norden. Guldvog tok da en beslutning om at man skulle unnta Stene-Larsen fra denne bestemmelsen.

– Men samtidig må man vel regne med at slike feil kan oppstå når utviklingen har gått så raskt som i denne saken.

Det har nå gått ut melding til alle i Helsedirektoratet og Helsedepartementet som har vært i nærkontakt med Stene-Larsen.

– Dette er gjort for å identifisere alle som har vært i tett kontakt med meg, slik at det kan tas forholdsregler. Jeg har imidlertid prøvd å holde god avstand. Det er ikke mange som har vært nær meg fysisk.

– Så det er sannsynligvis helsetoppene som har hatt tettest kontakt med deg?

– Ja.

Solberg ikke i karantene

Statsminister Erna Solberg (H) er ikke i karantene, selv om hun har hatt kontakt med alle helsetoppene de siste dagene. Det skyldes at statsministeren ikke har hatt direkte kontakt Stene-Larsen.

Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding lørdag.

– Medarbeideren har vært i nærheten av flere i ledelsen, som etter retningslinjene nå er satt i karantene. Smittesporing gjennomføres slik at andre som også har vært i nærheten av vedkommende, blir satt i karantene, heter det.

Krevende situasjon

Direktør Camilla Stoltenberg leder Folkehelseinstituttet (FHI) fra karantene.

– Dette er en krevende situasjon, som for mange andre som har medarbeidere og ledere i karantene, sier Camilla Stoltenberg.

– Jeg er ikke syk, og leder Folkehelseinstituttet fra karantene. Folkehelseinstituttet har gode medarbeidere og jeg er ikke engstelig for instituttets evne til å håndtere situasjonen, sier hun.

Det skal avklares om hun skal i 14 dagers karantene eller ikke.

FHI opplyser at det er én annen person fra ledelsen som også er i karantene.

Guldvog i karantene

Også helsedirektør Bjørn Guldvog leder Helsedirektoratet fra karantene hjemme. Det samme gjelder resten av toppledelsen.

Den smittede medarbeideren har også deltatt i møter i Helse- og omsorgsdepartementet, noe som gjør at departementet nå har en gjennomgang for å kartlegge nærkontakter.

Alle de berørte er uten symptomer og i arbeid, ifølge departementet.

– Vi følger selvsagt karantenereglene. Dette vil være krevende i situasjonen vi er i, men vi vil ha løpende digital kontakt og sørger for en fortsatt god krisehåndtering, sier Guldvog og Stoltenberg i en pressemelding.