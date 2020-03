Stengte skoler og foreldre med hjemmekontor skaper storinnrykk i fjellet. Hoteller, restauranter og skianlegg stenges. Det fører til at mange turister vender hjemover, mens hyttefolket ankommer.

Dette til tross for at Helsedirektoratet, Røde Kors og ordførere i hyttekommuner har bedt folk la være å dra til fjells.

Fredag ville flere kommuner vurdere forbud mot å reise på hytta. I Nesbyen er to hyttefolk koronasmittet. Der ønsker beredskapsrådgiveren et forbud, ifølge NRK.

– Hensikten er ikke å spre smitte fra lokalsamfunn til lokalsamfunn. Det kan være nok at en person beveger seg mellom lokalsamfunn som gjør at man får smitteutbrudd stadig nye steder, sa helsedirektør Bjørn Guldvog fredag.

Guldvog viste til at mange hyttekommuner er små og har lavere kapasitet på helsetjenestene.

Mange har hytter i de seks Valdres-kommunene. Der er Ole Tveiten overlege for legevakten. Han sier at folk ikke har tatt oppfordringene fra kommunene og sentrale myndigheter på alvor.

Vil bli testet, men får nei

– Vi har i dag fått en rekke henvendelser fra hyttefolk som blant annet ønsker å bli testet for koronaviruset, men det har vi ikke kapasitet til, sier Tveiten.

Meldingen fra Tveiten er klar: Blir du syk på hytta, reis hjem. Ikke kom til ham.

Folk får selvsagt øyeblikkelig hjelp. Leger har en plikt til å hjelpe andre som er i åpenbar fare for å miste livet eller bli påført betydelige skade på kropp eller helse. Men Tveiten sier at dette er sesong for vanlig influensa og forkjølelse, så det beste er at folk holder seg hjemme. Han sier det er uansvarlig å belaste hyttekommunenes helsevesen i disse koronatider.

– Jeg ser mørkt på påsken. Det bor 17 000 mennesker i Valdres. I påsken kan det være fire-fem ganger så mange her. Det vil vi ikke klare, sier han til Aftenposten.

Kan knele

Situasjonen er den samme i Hallingdal. Kommuneoverlege Geir Strømmen i Hol og Ål er enig med sin Valdres-kollega.

Nå advarer de begge mot at helsetjenesten i disse hyttetette områdene rett og slett kan knele under presset.

– Vi ser at folk ikke tar oppfordringen fra myndighetene på alvor. Jeg vil be dem om å tenke seg om. Vi får telefoner fra folk som gjerne vil bli testet, men de blir blankt avvist.

De to overlegene viser til at henvendelsene fra hyttefolket kommer både til legekontor i kontortiden og legevakt utenfor kontortid.

Beredskapsrådgiver i Hol og Ål kommuner, Espen Bille-Larsen, har fulgt med på tallene til nabokommunene. Til NRK sier han at myndighetene må vurdere å innføre forbud mot å dra på hytta.

– Det er farlig å være her oppe nå, mener Bille-Larsen.

Stadig flere kommer

Avisen Hallingdølen skriver at det ved inngangen til helgen var målt 53.120 mobiltelefoner i Hallingdal. Gjennomsnittet for uke 10 i 2019 var 45.500 mobiltelefoner i Hallingdal. Dette viser at tilstrømmingen av folk er stor og at antallet er økende inn i helgen.

Fredag rykket ordførerne i de seks kommunene i dalen ut med en felles oppfordring til hyttefolket om å holde seg hjemme. Men de talte for døve ører.

«No er me i ein unntakstilstand, og me ber våre kjære hyttehallingar om å bli hjemme eller reise hjem om dei allerede er i Hallingdal! Helsevesenet vårt er ikkje dimensjonert for å ta vare på fleire enn våre 21.000 fastbuande,» heter det i fellesuttalelsen.

I Coop-butikken på Nesbyen, var det bonanza. I likhet med flere andre butikker i dalen er det nå tomme hyller etter at hyttefolket har hamstret.

Og etter nye smittetilfeller fredag, er situasjonen regnet som så alvorlig at hallingdalskommunene har bedt Fylkesmannen i Oslo og Viken om hjelp til å nå ut til hytteeierne.

Totalt er det registrert fem koronatilfeller i Hallingdal.