Påstand om 14 års fengsel for voldtektstiltalt kulturprofil

Mannen i 50-årene er tiltalt for ni voldtekter, men nekter straffskyld på alle punkter.

Mer om hva som skjedde i retten i dag:

Saken startet i Oslo tingrett 21. januar, og torsdag holdt aktoratet ved statsadvokat Trude Antonsen og politiadvokat Hilde Strand sin prosedyre.

Politiadvokaten trakk fram at den tiltalte har gitt uttrykk for at han og kvinnene var likeverdige parter i samme miljø.

– Men han var en betydelig eldre person enn de fornærmede, og han hadde den gangen en sosial maktposisjon i miljøet. De fornærmedes unge alder og manglende livserfaring gjør dem generelt sårbare overfor NN (tiltaltes navn, red.anm.), sa Strand.

Politiadvokaten tok utgangspunkt i 15 år som det aktoratet mener er riktig straff, men mener mannen skal få et fradrag på ett år. Dermed endte påstanden opp på 14 års fengsel.

Saken fortsetter med prosedyrer fra bistandsadvokatene fredag.

Saken vil bli oppdatert.