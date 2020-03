Hvis mange folk blir samlet i finværet, kan det begynne å pipe i mobilene

(Bergens Tidende): Over hele landet går folk tur i flokk og følge i det fine været i helgen.

Både Aftenposten og Bergens Tidende får flere tips om ansamlinger av folk ute, tett i tett med turgåere på populære steder og stier og deling av festbilder via sosiale medier.

Felles for tipserne er at de er bekymret for koronavirus-situasjonen, og om vi egentlig bryr oss nok om smittevern.

Fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrum Nakstad har oppfordret nordmenn til å komme seg ut: Å bruke dagene til fysisk aktivitet er lurt, om du bare holder god nok avstand til andre.

En runde til ulike uteområder i Bergen viste at det enkelte steder var relativt godt med folk samlet i solen, men tilsynelatende i en eller annen form for grupper og med innbyrdes avstand.

– Bryte opp

Til NRK sier Bergens byrådsleder, Roger Valhammer, at han er bekymret for mange folk ute nå når finværet har satt inn.

Til kanalen sier han at det kan bli aktuelt å telle mennesker i bykjernen, og at de kan gjøre det basert på sim-kortene som står i mobiltelefoner.

Til Bergens Tidende sier Valhammer at dette er samme type teknologi som ble kjøpt inn og brukt av Bergen kommune under sykkel-VM.

I forbindelse med koronautbruddet har kommunen bestemt seg for å kjøpe det inn på nytt, forteller han.

I byrådssaken om hasteanskaffelsen, datert 17. mars, står det at verktøyet skal brukes som smitteverntiltak og særskilt knyttet til koronasituasjonen.

Ett av formålene formuleres slik: «Kunne varsle alle sim-kort som befinner seg innenfor et definert geografisk område for å bryte opp store befolkningsansamlinger, såkalt lokasjonsbasert varsling.»

– Har vurdert personvernet

Byrådslederen sier systemet er tenkt brukt til to ting:

Primært for å få informasjon om antall sim-kort registrert i et definert område, for dermed å få et anslag over antall personer, og med mulighet for å sende ut varsling hvis mange er i samme område.

At man automatisk får en «Velkommen»-melding når man kommer inn i Bergen kommune, med link til en side med informasjon om smittevernanbefalinger for Bergen.

– Det eneste vi får vite er cirka antall mennesker og antall sim-kort fordelt etter nasjonalitet, sier Valhammer.

– Dette kan fremstå overvåkende eller intimitetskrenkende?

– Vi har vurdert personvernet og mener det er ivaretatt. Dataene er det Telia og Telenor som sitter på; vi får bare aggregerte data fra et nærmere definert område, og det må være av en viss størrelse. Vi får ikke informasjon om noen, og aner ikke hvem meldingene går ut til.

Valhammer sier systemet koster kommunen 975.000 kroner ut året, og at det i utgangspunktet er ment kun for bruk i forbindelse med koronautbruddet.

– I løpet av året skal vi også ta stilling til om dette er noe vi ønsker å ha permanent. Flere andre storbyer har det. Å nå ut til folk basert på lokasjon kan bli vesentlig i tiden fremover, for å bekjentgjøre smittevernanbefalinger.

– Naturlig at folk trekker ut

Etter koronautbruddet har politiet i Bergen fått en rekke pålegg om behandling av brudd på smittevernloven.

I Vest politidistrikt sier operasjonsleder Per Algrøy at de ikke får mange bekymringsmeldinger om folkeansamlinger, og at de vil ha vanlig bemanning i helgen.

– Hva tenker du om finvær og helg? Kan det bli en utfordring med tanke på at folk anbefales å holde avstand?

– Vi får se hva helgen bringer. Det er naturlig at folk trekker ut, men jeg har ikke andre anbefalinger å komme med enn de som kommer fra sentralt hold. Hold avstand, selv om det er mange ute.

Flere «korona-utrykninger»

Tidligere denne uken har politiet blant annet rykket ut til to idrettsplasser i Bergen og i Sogndal, etter bekymringsmeldinger fra publikum om mye folk samlet.

