Død person funnet i vann i Steinkjer

En død person er funnet i vannet Holden i Steinkjer kommune. Det er foreløpig ikke kjent hvem personen er.

NTB

Nå nettopp

– Det er gjort funn av et lik i vannet, og ut ifra meldingen skal den døde personen ha ligget der over lengre tid, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Politiet har så langt ingen informasjon om alder og kjønn, sier Hollingen til VG.

– Vi undersøker samtidig eventuelle savnetsaker. Vi tenker i første rekke at dette kan være en savnetsak, men vi er også åpne for at det kan være noe annet, uttaler han.