Prinsesse Ingrid Alexandra konfirmeres nå

Den nærmeste familien sitter på rekke og rad i Slottskapellet: Kongen, dronningen, kronprinsessen, kronprinsen, prins Sverre Magnus, Marius Borg Høiby, prinsesse Märtha Louise og hennes barn.

Men selv om prinsesse Ingrid Alexandra er nummer to i arverekken og den første kvinnelige tronarvingen siden 1400-tallet, er hun i dag først og fremst barnebarn, datter, søster, niese og kusine.

Lise Åserud

Slottskapellet er pyntet grønt, og alteret er diskret prydet med avskårne hortensia i lys rosa og hvitt. Programmet alle får utdelt i kapellet har en helt spesiell hilsen til gjestene fra dagens hovedperson.

«Når dette papiret legges i jorda, vil det med tiden okse fram forskjellige fargerike sommerblomster. Jeg håper det kan være en påminnelse om at det er bare vi som kan ta vare på jorda vår».

Hilsenen er undertegnet Ingrid, som er navnet familie og venner bruker om prinsessen, og signaliserer tydelig hennes personlige miljøengasjement.

Tine Dommerud

Første oppdrag som miljøagent, og Miljøagentene er invitert

Prinsesse Ingrid Alexandra er opptatt av miljøvern, og nettopp miljø var tema for hennes aller første offisielle oppdrag da hun møtte Miljøagentparaden på Slottsplassen under Verdens miljødag i 2009.

Det er derfor ikke så overraskende at nettopp sjefsagent Are Shaw Waage i Miljøagentene er en av de få gjestene som er invitert under paraplyen «organisasjoner», blant annet sammen med administrende direktør Ole Erik Almlid, NHO og LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

– Jeg synes det er veldig hyggelig å bli invitert på vegne av Miljøagentene. Prinsessen har vist flere ganger at hun er opptatt av miljø. Nå er hun dessverre pensjonert, for vi pensjonerer konfirmantene rundt konfirmasjonsalderen. Jeg håper hun tar seg dette engasjementet videre, sier Are Shaw Waage.

I gave fra Miljøagentene fikk hun et symbolsk smykke, der et tre i regnskogen er avbildet.

– Dessverre veldig aktuelt i disse dager, vi vet at både prinsessen og hennes bestefar, Kong Harald, er opptatt av dette, sier Are Shaw Waage.

Tine Dommerud

Mange prominente gjester

Blant gjestene fra det offentlige Norge er stortingspresident Tone Trøen og hennes mann Per Kristian Trøen. Tone Trøen representerer Stortinget og har på seg Romeriksbunad.

Erna Solberg representerer regjeringen og har med sin mann, Sindre Finnes.

TERJE PEDERSEN

Det er kongelige gjester både inn- og utland. Alle prinsessens faddere, som er kong Harald, prinsesse Märtha Louise, kong Felipe av Spania, kronprins Frederik av Danmark og kronprinsesse Victoria av Sverige og Mette Marits mor Marit Tjessem, står på gjestelisten til konfirmasjonen.

En stor majoritet av gjestene har valgt å ikle seg bunad til dagens begivenhet.

Det er 31 år siden sist det ble holdt en kongelig konfirmasjon i Norge. Det var i 1988, da kronprins Haakon konfirmerte seg, også han knelende i ensom majestet i Slottskapellet.

I 1953 ble Kong Harald ble konfirmer samme sted.

TERJE PEDERSEN

TERJE PEDERSEN

Historisk

For første gang er det to kvinnelige prester, Oslo-biskop Kari Veiteberg og preses i Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien, som skal forrette i en kongelig konfirmasjon.

I tillegg deltar sogneprest i Asker menighet, Kamilla Astrup, i seremonien. Astrup har vært prinsessens prest under konfirmasjonsforberedelsene.

Nesten alle de kvinnelige gjestene følger prinsessens eksempel og har på bunad. Antrekket i konfirmasjonen er forøvrig mørk dress.

Veiteberg skal holde hovedprekenen der hun vil ta utgangspunkt i fortellingen fra Johannesevangeliet om da Jesus møtte en samaritansk kvinne ved brønnen.

Ett av budskapene i fortellingen er at Jesus er vennlig mot alle, uansett hvem de er, og at omsorg kan gjøre at folk føler seg sett og forstått.

Historien om den barmhjertige samaritan var noe av det Ingrid Alexandre og hennes medkonfirmanter fra Asker snakket om under konfirmasjonsleiren på Sandøy. Dette var tema da de snakket om rasisme og drapet på Benjamin Hermansen.

Bunaden

Lise Åserud

Under den hvite kappen har prinsessen på en bunad fra Øst-Telemark som er en konfirmasjonsgave fra kongeparet. Dronning Sonja har selv brodert en blomsterranke på stakken, ifølge dronningen er krevende oppgave, som innebar at stingene ble tatt opp og stukket på ny en rekke ganger.

Også konfirmantens mor, Mette-Marit, fikk bunad, en Rogalandsbunad, i konfirmasjonsgave i 1988.

Og som om ikke en Øst-Telemarksbunad er nok; gaven fra prinsessens hjemkommune Asker er nettopp en Askerbunad.

Arbeidet med den nye bunaden skal ha startet i vinter, og prinsessen har både vært til måltaking og prøving. Ifølge Budstikka er Asker-bunaden er uten broderier og nesten alle stoffer er håndvevd.

– Jeg synes det er flott at prinsessen får flere bunader, som kongefamilie representerer de jo hele landet. Samtidig vokser kronprinsbarna opp i Asker; å ha bunad herfra tror jeg er viktig for følelsen av tilhørighet og identitet, sier ordfører i Asker, Lene Conradi til lokalavisen.

Etter gudstjenesten er Kongen og Dronningen vertskap for en lunsj i Store spisesal på Slottet.

Mange konfirmanter velger å benytte selskapet til å holde en liten tale, og det er store forventninger til prinsessen i dag.