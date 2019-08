Tydelig klimaprofil da prinsesse Ingrid Alexandra ble konfirmert

Den nærmeste familien satt på rekke og rad i Slottskapellet: Kongen, dronningen, kronprinsessen, kronprinsen, prins Sverre Magnus, Marius Borg Høiby, prinsesse Märtha Louise og hennes barn.

Vidar Ruud

Vidar Ruud

Men selv om prinsesse Ingrid Alexandra er nummer to i arverekken og den første kvinnelige tronarvingen siden 1400-tallet, var hun i dag først og fremst barnebarn, datter, søster, niese og kusine.

Den nærmeste familien var tydelig beveget av stunden: Både dronning Sonja og kronprinsesse Mette-Marit var synlig rørt under gudstjenesten.

Lise Åserud

Lise Åserud

Programmet alle fikk utdelt i kapellet hadde en helt spesiell hilsen til gjestene fra dagens hovedperson - i form av et program med et «frøark» til sommerblomster.

TERJE BENDIKSBY

«Når dette papiret legges i jorda, vil det med tiden vokse fram forskjellige fargerike sommerblomster. Jeg håper det kan være en påminnelse om at det er bare vi som kan ta vare på jorda vår».

Hilsenen er undertegnet Ingrid, som er navnet familie og venner bruker om prinsessen, og signaliserer tydelig hennes personlige miljøengasjement.

– Fortsett å stille vanskelige spørsmål

Aftenposten skrev i dag om prinsessens konfirmasjonsforberedelser, som blant annet handlet om prestasjonspress og rasisme. I sin preken trakk biskop Veiteberg frem disse diskusjonene og oppfordret prinsessen direkte, og ba henne fortsette å stille de vanskelige spørsmålene:

– Mange unge kjenner at livet butter imot, at de møter nådeløse krav. Den viktigste oppgaven for kirken i en slik situasjon er å jobbe for å spre mot og livsglede. Spre håpshistorier, slik at man kan se en annen fremtid, fremholdt biskopen.

Vidar Ruud

– Takk, konfirmant!

TERJE BENDIKSBY

Veiteberg leste også opp prinsessens egen hilsen fra programmet, og la vekt på hvordan konfirmanten med disse konkrete frøene sprer nettopp håp.

– Takk, konfirmant! Du er en av de mange unge som ber folk om å gjøre noe for miljøet. Ved å plante, gjør vi noe! Blomster som vokser, gjør noe! La oss ta vare på hverandre, og den sårbare jorden vår, sa Kari Veiteberg.

Så ventet et innslag med slampoesi, også dette med klar miljøprofil, og selv leste prinsessen fra Frans av Assisis bønn.

Vidar Ruud

Tanten, prinsesse Märtha Louise, leste Kjærlighetens høysang fra Paulus' første brev til korinterne.

Lise Åserud

Da biskop Kari Veiteberg minnet om dagen da prinsessen ble døpt for 15 år siden, måtte kronprinsesse Mette-Marit låne et lommetørkle av svigerinnen, prinsesse Märtha Louise, for å tørke en tåre.

Vidar Ruud

Får regnskogsmykke i gave

Prinsesse Ingrid Alexandra har lenge vært opptatt av miljøvern. Hennes aller første offisielle oppdrag var da hun møtte Miljøagentparaden på Slottsplassen under Verdens miljødag i 2009.

Det var derfor ikke så overraskende at miljøet kom i fokus under dagens seremoni. Sjefsagent Are Shaw Waage i Miljøagentene er en av de få gjestene som er invitert under paraplyen «organisasjoner», blant annet sammen med administrerende direktør Ole Erik Almlid, NHO og LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

– Prinsessen har vist flere ganger at hun er opptatt av miljø. Jeg håper hun tar med seg dette engasjementet videre, sier Are Shaw Waage.

I gave fra Miljøagentene fikk hun et symbolsk smykke, der et tre i regnskogen er avbildet.

– Dessverre veldig aktuelt i disse dager, vi vet at både prinsessen og hennes bestefar, Kong Harald, er opptatt av dette, sier Are Shaw Waage.

Tine Dommerud

Mange prominente gjester

Slottskapellet var vakkert pyntet grønt, og alteret prydet diskret av avskårne hortensia i lys rosa og hvitt.

Blant gjestene fra det offentlige Norge var stortingspresident Tone Trøen - i romeriksbunad - og hennes mann Per Kristian Trøen. Erna Solberg representerer Regjeringen og har med sin mann, Sindre Finnes.

Lise Åserud

Vidar Ruud

TERJE PEDERSEN

Det kom kongelige gjester både fra inn- og utland.

Lise Åserud

Fakta: Kongelige konfirmasjoner Det er 31 år siden sist det ble holdt en kongelig konfirmasjon i Norge. Det var i 1988, da kronprins Haakon konfirmerte seg, også han knelende i ensom majestet i Slottskapellet.

I 1953 ble Kong Harald ble konfirmert samme sted.

Historisk

For første gang var det to kvinnelige prester, Oslo-biskop Kari Veiteberg og preses i Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien, som forrettet i en kongelig konfirmasjon. Alle bidragene fra talerstolen, også de kulturelle, var det kvinner som sto for.

Sogneprest i Asker menighet, Kamilla Astrup, har vært prinsessens prest under konfirmasjonsforberedelsene, og bidro også i seremonien.

Nesten alle de kvinnelige gjestene fulgte prinsessens eksempel og hadde på bunad. Antrekket i konfirmasjonen er forøvrig mørk dress.

TERJE PEDERSEN

TERJE PEDERSEN

Bunaden

Lise Åserud

Under den hvite kappen har prinsessen på en bunad fra Øst-Telemark som er en konfirmasjonsgave fra kongeparet.

Dronning Sonja har selv brodert en blomsterranke på stakken, ifølge dronningen en krevende oppgave, som innebar at stingene ble tatt opp og stukket på ny en rekke ganger.

Lunsj etter gudstjenesten

Etter gudstjenesten er Kongen og Dronningen vertskap for en lunsj i Store spisesal på Slottet.

Mange konfirmanter velger å benytte selskapet til å holde en liten tale, og det er store forventninger til prinsessen i dag.