Det er store problemer i togtrafikken på Sør- og Østlandet torsdag morgen. Ingen flytog kjører i morgentimene, og det settes opp busser og taxier mellom Oslo S og Gardermoen.

Noen av feilene i togtrafikken skyldes uværet som rammet store deler av landet i løpet av natten. I tillegg har det vært vedvarende signalfeil på flere av strekningene på Østlandet, blant annet strekningen Oslo-Kolbotn. Her er det stengt for togtrafikk.

Skjermdump / Oslo Taxi

Vy melder på sine nettsider at det er mangel på både busser og taxier torsdag morgen. Passasjerer bes om å finne alternative transportmidler.

Noen av problemene i trafikken skyldes uværet som traff Sør- og Østlandet natt til torsdag. Over 19.000 lynnedslag ble registrert i løpet av seks timer over natten.

Full stans på T-banen

Feilene i togtrafikken var ikke eneste transportkanal som opplevde problemer som følge av uværet torsdag morgen. I hovedstaden ble T-banen kraftig rammet av strømproblemer.

Ved 08.40-tiden torsdag ble det meldt om full stans på alle T-banens linjer.

Carl Alfred Dahl

Aftenpostens reporter på stedet melder at Tøyen stasjon er mørklagt, og får opplyst at togene får ikke lov til å kjøre før strømmen er tilbake.

Klokken 09.35 meldes det om at trafikken på T-banen er i gang igjen. Det må påregnes forsinkelser på T-banen utover dagen.

Ruter bekrefter på sine nettsider at strømstansen skyldes et lynnedslag. Også reisende med Bane Nor har fått merke effekten av de mange lynnedslagene, samt store nedbørsmengder.

– Været skaper store utfordringer og forsinkelser i togtrafikken. Vi jobber med å rette opp skadene dette har medført, opplyser Bane Nor på Twitter.

– Fullstendig sammenbrudd

Bernt Roger Eliassen er en av dem som fikk en tung start på arbeidsdagen. Aftenposten snakker med ham like før klokken åtte torsdag morgen. Da hadde han møtt opp på stasjonen i Oppegård ti over seks. En time senere fikk han haik med en dame til Hauketo, før han kom seg på en trikk inn mot Oslo sentrum.

Han mener imidlertid at kaoset føyer seg inn i rekken av trøbbel denne sommeren.

– Det er fullstendig sammenbrudd på alle områder, og hverken trafikken eller informasjonen fungerer. Det er veldig fortvilende, sier Eliassen.

En signalfeil har de siste ukene ført til at det bare har vært trafikk på ett spor på strekningen. Elisassen mener det bare var et tidsspørsmål før også det andre sporet ville være nede. Han mener det var totalt fravær av alternativ transport.

– Jeg har bodd i Oppegård i 23 år. For noen år siden kom det faktisk busser når toget ikke gikk. Nå skylder de på at de ikke får tak i noen, sier Eliassen.

– I dag skaper været problemer. Må man ikke har forståelse for det?

– Hvis ikke det er torden eller lyn, så er det snøstorm eller solslyng.

Vet ikke når togene vil kjøre som normalt

Ingen flytog kjører i morgentimene mellom Oslo S og Gardermoen.

– Vi får kjørt fra Drammen til Oslo S, men så er det buss og taxi derfra og til Gardermoen. Jeg har ikke fått noe tidspunkt for når vi kjører som normalt, sier Jens Mikkelsen, operativ leder på Flytoget.

Kristoffer Rønneberg

– Går det greit å få passasjerene videre til flyplassen?

– Det er selvfølgelig noen kapasitetsproblemer, men vi jobber med å få på plass flere busser og taxier, sier Mikkelsen.

Han har inntrykk av at det er nattens uvær som har skapt togproblemene på starten av dagen.

Tipser

Pressevakt i Bane Nor, Dag Svinsås, sier at uværet skaper togtrøbbel en rekke steder i landet, blant annet Hamar, Stange, Rena og Bolstadøyri på Bergensbanen. I tillegg har det gått et ras på Sørlandsbanen.

– Det er litt for tidlig å si når vi har løst det, for vi vet ikke helt omfanget. Vi har folk ute. Meteorologene er ikke heller udelt positive, sier Svinsås.

Han anbefaler togkundene å følge med på nettsidene til Bane Nor og togselskapene.

Forsinkelser og køkjøring torsdag morgen

Foruten feilene som skyldes uværet er det også fortsatt forsinkelser og innstillinger på Østfoldbanen. Disse skyldes signal- og strømproblemer som har pågått over lengre tid.

Dette gjelder blant annet strekningen Oslo-Kolbotn, i tillegg til Hauerseter-Dal og Drangedal-Kongsberg.

På strekningen Tangen-Stange kjører togene, men med redusert hastighet.

I Oslo-området er det færre tog i bruk på strekningen Oslo S-Nordstrand. Her vil togene kjøre i kø. Dette vil også skape forsinkelser.