Bollestad: – Vi har plikt og ansvar til å hjelpe barn av IS-krigere

Framtiden til barna av IS-krigere i Syria er blitt et vanskelig tema for KrF i regjering, og på partiets landsmøte på Sola i Stavanger var mange spente på den fungerende partilederen ville si om det kontroversielle spørsmålet.

– Vi vet at det ikke er en enkel løsning på dette. Det er mange utfordringer og mange dilemmaer, sa Bollestad i sin tale fredag.

– Men de er unger, og de er våre unger, sa en gråtkvalt Bollestad til kraftig applaus fra salen.

Foreldreløse først

Landbruksministeren påpekte at statsminister Erna Solberg har understreket at regjeringen vil gjøre det de kan for å hente barna hjem. Tidligere denne uka slo Solberg fast at regjeringen i første omgang vil jobbe for å hente hjem de foreldreløse norske barna i Syria.

– Nå skal vi prioritere de mest sårbare først. Hvem er det? Det er de som ikke har mødre og fedre. Det er våre unger. De kan bli ofre for kriminalitet og salg, sier Bollestad, som fastholder at KrF vil hjelpe barna, også dem som har foreldre i live.

I Politisk kvarter på NRK fredag morgen måtte hun imidlertid vedgå at det ikke finnes et «mulighetsrom» for dette nå.

– Tida renner ut

Det kan ligge an til debatt om barna av IS-krigere under landsmøtet denne helgen. KrF er i en skvis i regjeringen, der Frp står på motsatt side i saken og ikke ønsker å hente ut disse barna.

Samtidig mener mange i KrF at regjeringen ikke går langt nok, og at arbeidet går for sakte.

– Dette er en vanskelig situasjon, og jeg har skjønt at regjeringa jobber med saka. Men nå begynner folk å bli utålmodige, det komme en løsning snart. Vi har gitt regjeringa arbeidsro, men tida begynner å renne ut, sier KrFU-leder Martine Tønnessen til Vårt Land.

– Må stille opp for de andre barna

Bollestad sier samtidig at man ikke må glemme de barna i de syriske leirene som ikke er norske.

– Dette er er også vårt ansvar, fordi vi har sett hvordan de lever. Vi kan ikke fraskrive oss dette ansvaret. Vi er nødt til å stille opp med humanitær hjelp og bruke bistandsmidler på å hjelpe disse ungene, sier hun.