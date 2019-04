– Kunnskapen har gått litt i glemmeboken, og vi har gjort oss avhengige av elektroniske hjelpemidler. Mobiltelefon og GPS er blitt en del av manges utrustning på tur. Men, velger du å stole blindt på teknologien kan du risikere å stå midt på fjellet uten å vite hvor du er eller hvor du skal, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i Den Norske Turistforening (DNT).

Ifølge en ny undersøkelse fra Opinion oppgir kun fire av ti at de er sikre eller ganske sikre på sine egne ferdigheter med kart og kompass.

Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

– Det er en stor bevissthet rundt at fjellvettreglene er en viktig del av turplanleggingen, og det er bra. Likevel ser vi at altfor få er sikre på hvordan man bruker papirkart og kompass på riktig måte. Her må vi starte tidlig, og sørge for at barn og unge får den opplæring de har krav på i skolen, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Mandag morgen vil Røde Kors og DNT står klar i avgangshallen på Oslo S for å demonstrere riktig bruk av kart og kompass.

Da markeres Fjellvettdagen som er blitt arrangert mandag i påskeuken siden de nye Fjellvettreglene ble lansert i 2016.

– Kart og kompass er en ferdighet som krever vedlikehold, det må brukes hele livet, sier Dag Terje Klarp Solvang i DNT.