De Grønne mener folk burde gå i 1. mai-tog for bompengene i Oslo

I forkant av 1. mai har Oslo Frp varslet at partiet vil markere motstand mot bompenger flere steder i Oslo sentrum. Det får De Grønnes nasjonale talsperson Arild Hermstad til å ta til motmæle.

Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– At Oslo Frp vil bruke 1. mai til bomaksjon er hyklersk, sier Hermstad.

Han foreslår at folk burde gå i 1. mai-tog for bompengene i Oslo.

– Bompengene er et gedigent spleiselag for ren byluft og et bedre kollektivtilbud. Mer enn ni av ti bompengekroner går rett til et bedre kollektiv- og sykkeltilbud som kommer alle til gode, ikke bare bilistene.

En av våre store valgkampsaker i Oslo er nei til bompenger. Og det står vi for, uttalte Aina Stenersen i Oslo Frp i forrige uke.

Hovedstaden får 53 nye bomstasjoner 1. juni.