Tirsdag formiddag kom det ulike meldinger om skadeomfanget på det ikoniske orgelet, som regnes som et av verdens viktigste kirkeorgel. Meldingene varierte fra at det «ved et mirakel er reddet» og «ikke berørt av en dråpe vann», til at skadene kan være alvorlige.

– Ifølge vår informasjon har orgelet ikke brent, men tilstanden til dette historiske instrumentet er bekymringsfullt, skriver avisen Le Figaro.