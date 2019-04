Aftenposten har intervjuet jernbanedirektøren med utgangspunkt i artiklene om tog som står stille utenfor rushtid. Nå kommer jernbanedirektør Kirsti Slotsvik med følgende gladmelding:

– Det er et potensial for å utvide rushtidskjøring også på kort sikt. Vi vil sannsynligvis greie å få til noe her.

Dette er et nytt signal fra toppsjefen sammenlignet med det som ble gitt for bare noen uker siden. Midt i mars ble samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) utfordret i Stortinget av SVs Arne Nævra. SV ville vite hvilken effekt det kunne ha på rekruttering av passasjerer å ta i bruk tog som står parkert, og hva dette vil koste.

– Ja, det lar seg gjøre, men det ville ikke være «formålstjenlig», sa Dale, og støttet seg på en foreløpig vurdering fra Jernbanedirektoratet.

Dale pekte på frykt for halvfulle tog, dårlige punktlighet og utfordringer med godstogtrafikk som grunner mot å utvide tilbudet på Østfoldbanen.

Fakta: Dette er saken om de parkerte togene Flere steder i Oslo, Drammen, Moss og Bærum står rekker av tog parkert utenom rushtid. Jernbanedirektoratet og NSB bekrefter at det lar seg gjøre å bruke dem også utenom rushtid. Jernbanen og samferdselsmyndighetene har i flere år fremholdt at de jobber hardt med å bedre togtilbudet. Spesielt er behovet stort på Østfoldbanen, som har et dårligere togtilbud enn pendlere fra Drammen og Lillestrøm/Eidsvoll. Sør for Ski er det ikke lovet flere avganger før i 2024–2027.

Rapport om flere avganger 1. juni

Dale ba likevel Jernbanedirektoratet om å gå videre med saken. Han har spesielt bedt dem se på muligheten for å utvide tiden på døgnet man kjører med rushtidsfrekvens.

– Også jeg ønsker at den høye frekvensen i rushtiden blir strukket ut over et lengre tidsrom. Både om morgenen og kvelden, sier Slotsvik til Aftenposten.

– Å gi et slikt tilbud, uten at det koster så mye, er tilnærmingen vi har nå, sier hun.

Det er ikke minst pendlere på Østfoldbanen som ligger an til å få flere togavganger. Slotsvik skal levere sin endelige vurdering i saken innen 1. juni. Et utvidet tilbud vil tidligst være på plass i desember 2019.

Dette er effekten av økt frekvens

Det er i dag Jernbanedirektoratet, underlagt Samferdselsdepartementet, som er øverste myndighet for togtilbudet. De bestemmer i stor grad hvordan tilbudet til norske kunder skal se ut, og hvem som skal få kjøre tog på norske linjer.

Direktør Kirsti Slotsvik understreker at det er en omfattende prosess å utvide et togtilbud, spesielt rundt Oslo. Hun bekrefter at behovet på lang sikt er stort, men at det også er betydelig også på kort sikt, ikke minst på Østfoldbanen.

– Hva vet dere i dag om effekten av å øke frekvensen på avganger i pendlertrafikken inn og ut av Oslo?

– Frekvens har noe med det å gjøre. Vestover og nordover ligner togtilbudet mer om mer på T-banetrafikk. Det er det vi ønsker å få til også sørover, sier hun.

– Ruter uttaler at de tre viktigste punktene for å velge kollektivt er frekvens, frekvens og frekvens. Deler dere denne forståelsen?

– Ja, vi gjør det. Vi har klart tilnærmet T-banefrekvens i vest og nord. Så gjenstår altså sør.

– Jernbanen har lenge flagget ambisjoner om kvartersruter ganske langt utenfor Oslo?

– Ja. Og det er vi utålmodig på å få til, sier Slotsvik.

Signe Dons

Jernbanedirektøren: Her ligger problemet

Jernbanedirektoratets forklaringer på hvorfor togsettene står i ro har hittil handlet om økonomiske kostnader, behov for vedlikehold av tog, spor og signalsystemer, motvilje mot å kjøre med halvfulle tog, og konkurranse med godstog.

Slotsvik selv trekker frem Oslotunnelen, togtunnelen mellom Skøyen stasjon og Oslo S:

– Den er hovedproblemet vårt når det gjelder kapasitet, i rushtiden og på dagtid. Spørsmålet er hvor mange tog vi kan pakke inn i tunnelen, og fortsatt beholde sikkerhetsmarginene, sier hun.

Signe Dons

Godstog og vedlikehold

Hva så med de andre utfordringene direktoratet har nevnt, og som Slotsvik var innom i et debattinnlegg den 22. mars? Som konflikt med godstog.

Fra godsbransjen selv får Aftenposten opplyst at konkurransen om sporene mellom persontog og godstog er størst fra Oslo mot Lillehammer, og ved Drammen stasjon. På Østfoldbanen går det i dag tre-fire godstog i døgnet, i hver retning, men bare ett-to på tider av døgnet da det også går persontog her. Disse går normalt i rushtiden.

– Viser ikke dette at dere kan håndtere den høyeste frekvensen på den vanskeligste delen av dagen?

– Det ligger mye gammel infrastruktur langs rutene som må etterses og vedlikeholdes. Vestover og nordover har vi mulighet til å flytte trafikken mellom spor når vi skal gjøre dette. Den muligheten har vi ikke på Østfoldbanen før Follobanen åpner. Der får vi i dag gjort sammenhengende vedlikehold kun om natten, sier Slotsvik.

– Kan større deler av vedlikeholdet, også av tog, skje når togtrafikken tar pause?

– Mye gjøres på natten i dag. Jeg tror det er muligheter for å gjøre mer, sier hun.

Fakta: Derfor har Ruter økt frekvensen 1) All erfaring viser at hvis tilbudet er godt også mellom rush og i helger, vil kundene bruke det også i rush. 2) Hvis vi hadde kuttet avganger som i dag går halvfulle mellom rush, på kvelder og i helger ville vi ha tapt passasjerer også i rush. Det er også lite å spare på å kutte i denne kjøringen, fordi operatørselskapene i verste fall kan få problemer med å fylle arbeidsdagene til sjåførene. 3) Å rekruttere nye reisende i rushtrafikk når alle transportmidler allerede er fulle er utfordrende. Ruter tilbyr nå på de fleste linjer rushfrekvens i en lengre periode både morgen og ettermiddag i et forsøk på å spre rushtidene. 4) Du får aldri kundene til å spre pendlerreisen sin når det går lang tid mellom avgangene. For kunden er frekvens, frekvens og frekvens de tre viktigste punktene for å velge buss, trikk og bane i stedet for bil. Kilde: Ruter

Fakta: Så forskjellig tilbud har pendlerne rundt Oslo I rushtid: Tog som stanser på de store stasjonene: Lillestrøm-Oslo: 8 tog i timen Drammen-Oslo: 7 tog i timen Moss- Oslo: 4 tog i timen Kongsberg-Oslo: 2 tog i timen Lokaltog som stanser på mange stasjoner: Drammen-Oslo: Fire tog i timen. Lillestrøm-Oslo: To lokaltog i timen til Oslo i retning Spikkestad, pluss to fra Dal. Moss-Oslo: To tog i timen. Kongsberg-Oslo: Ett tog i timen. Utenom rushtid: Tog som stanser på de store stasjonene: Lillestrøm-Oslo: 7 tog i timen. Moss-Oslo: To tog i timen. Drammen-Oslo: 5 tog i timen Kongsberg-Oslo: 1 til 2 tog i timen. Lokaltog som stanser på mange stasjoner: Drammen-Oslo: Tre tog i timen. Lillestrøm-Oslo: To lokaltog i timen til Oslo i retning Spikkestad, pluss to fra Dal. Moss og Oslo: Ett tog i timen. Kongsberg: Ett tog i timen.

Dette er Aftenpostens artikler om togene som står parkert på dagtid:

Jernbanetopper konstaterer at togene kan tas i bruk.

MDG vil ha jernbaneopprør – alle partier vil ha vurdert muligheten.

Tidligere ruteplanlegger sier at det er plass til flere tog gjennom dagen.

Analyse av de muligene gevinstene – og problemene.

Samferdselsministeren motvillig – men undersøker nærmere

Ordførere lei av å vente på bedre togtilbud