«Pokermamma» i retten: – Det var flere triste skjebner på slutten. Baksiden av dette ble veldig tydelig.

– Det skulle være lite, men ble veldig stort. Ting utviklet seg fryktelig, sier den 35 år gamle kvinnen som denne uken sitter tiltalt i Oslo tingrett for å ha drevet den ulovlige pokerklubben Quads i Oslo sentrum i over to år.

Rettssaken, med påstand om grovt brudd på lotteriloven, er den første som kommer opp for domstolene etter at denne loven ble skjerpet i 2015.

I retten har kvinnen valgt å legge kortene på bordet og erkjenner delvis straffskyld.

Hun vedgår at den delen av virksomheten i klubben som besto av kontantpoker- cahgames - var ulovlig, men mener at pokerturneringene hun arrangerte ikke rammes av lotteriloven.

– Det skulle være en turneringsklubb for spillere, av spillere. Et sted der pokerinteresserte kunne øve og bli gode, fordi poker er et ferdighetsspill.

Thomas Olsen

Millionomsetning

I tingretten la aktor frem spillregnskap som viste at kvelden før politiets razzia 1. mars i fjor, ble det spilt cashgames for flere hundre tusen i lokalet i Dronningens gate. En onsdagskveld hadde klubben over 17.000 kroner i inntekter, noe som tilsvarte fem prosent av cashgames-pottene.

Fakta: Cashgames For pokerklubbene er ofte cashgames mer innbringende enn turneringspoker. I cashgames spiller deltagerne mot hverandre med sjetonger som er like mye verdt som kontantbeløpet de skjøt inn. Her kan spillere gå inn med større beløp. Ofte flere tusen kroner. Quads tok en avgift, rake på fem prosent. Kvelden før klubben ble stengt ble det spilt cashgames fra klokken 20.30 til 05.40. Klubben satt igjen med over 17.000 kroner i inntekter.

Selv om store deler av omsetningen gikk i kontanter, har politiet også lagt frem bevegelsene på 35-åringens bedriftskonto.

I løpet av de to og et halvt årene Quads var åpen var pengestrømmen på kontoen over 2,4 millioner kroner. Nær 1,5 millioner av dette var innbetalinger fra privatpersoner. I tillegg kom over 800.000 kroner inn via Vipps.

35-åringen holdt styr på alle transaksjoner, bestemte hvem som fikk spille og hvem som ikke fikk mer å drikke.

– Jeg gjorde alt, jeg heter pokermamma, sa 35-åringen om sin rolle på Quads.

Fra turneringspoker til cashgames

Oslo-kvinnen hadde tidligere forsøkt å leve av pokerspilling og drev en stund en klubb for andre. Men de mannlige eierne var bare opptatt av å tjene på klubben, ifølge henne.

– Jeg var en ildsjel. Jeg ville lage en klubb for jenter, for nybegynnere, sa hun.

I oktober i 2015 åpnet klubben, som var pusset opp på dugnad. Men virksomheten vokste raskt og omsetningen økte. Etter hvert ble cashgames-spill mer dominerende enn pokerturneringer i klubben.

– Påmeldingen til den første turneringen var overveldende. Over 100 stykker. Men når 40 stykker ble slått ut av turnering, måtte de få et tilbud. Så da ble cashgames en naturlig del av klubben da den vokste, forklarte kvinnen for retten.

Hun anslo at cashgames – kontantpokerspill – etter hvert sto for 70 prosent av aktiviteten på klubben.

Politiet mener hun sto bak ulovlig klubb: Kvinne tiltalt for å ha arrangert pokerspill i flere år.

Fikk krite 50.000

I tillegg begynte hun å la stamkunder krite. Det ble etter hvert et mareritt, selv om klubben kjørte et strengt opplegg med tak for hvor mye spillerne kunne tape, fortalte kvinnen i retten.

– Noen klarte ikke gjøre opp for seg. Jeg sa ja til å vente til folk fikk lønn. Det var flere triste skjebner på slutten. Baksiden av dette ble veldig tydelig. Det var derfor jeg etter hvert ville ut og fikk meg en annen jobb.

– Hvor mange hadde problemer med å gjøre opp for seg, spurte aktor, politiadvokat Philip Green.

– Sikkert 100. Som klubbeier dekket jeg for mange og ble sittende igjen med regninger. Men du tenker ikke på det. Du er bare glad for at de har sluttet å spille.

– Hvem fikk krite?

– En spiller som jeg kjente og som for eksempel spilte flere dager i uken, fikk krite, men med cap. De som spilte mest fikk låne penger, men med et tak.

– Hvor mye kunne du krite på det meste?

– Opp til 50.000 kroner. Men det var ikke veldig mange. Færre enn ti, sa kvinnen i retten.

Hun fortalte at politiets razzia i fjor vår kom som et sjokk. Klubben ble umiddelbart stengt. 35-åringen har siden slitt psykisk. Hun har også blitt truet av folk i pokermiljøet som mener de har penger til gode hos henne.

– Politiet lot oss holde åpent

I retten fortalte hun at politiet lenge før razziaen kontaktet henne på telefon og at de kom på besøk uten å stenge klubben.

– Hadde politiet fortalte meg at jeg kunne ende opp her i retten, hadde jeg lagt ned Quads med en gang, hevdet kvinnen.

– Ble nedprioritert

Påstanden om at politiet skal ha sendt signaler om at klubben fikk ha åpent, ønsker ikke politiadvokat Philip Green å kommentere.

– Har politiet lukket øynene for slike klubber?

– Nei, jeg tror nok heller at det ikke er blitt prioritert. Vi har hatt opplysninger om pokerklubber, men det er blitt nedprioritert. Men så har det vokst voldsomt, og så måtte vi ta et tak, rett og slett, sier han til Aftenposten.

Hverken kvinnen eller hennes forsvarer ønsker å kommentere saken i Aftenposten.