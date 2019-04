En kvinne ble funnet knivdrept i en bolig på Strømmen i Akershus mandag. Eksmannen hennes er siktet for drapet. Tirsdag opplyser politiet at kvinnen hadde voldsalarm, og eksmannen er dømt for vold mot henne.

– Avdøde var utstyrt med voldsalarm. Bakgrunnen for dette er et tidligere anmeldt forhold, der flere personer er involvert. Dette er opplysninger som tas med i den videre etterforskningen, opplyser Øst politidistrikt tirsdag.

Politiet har ved en tidligere anledning rykket ut til adressen der kvinnen ble funnet død, i forbindelse med en bekymringsmelding.

– Vi ser at det har vært noe kontakt tidligere mellom partene med en konflikt der, men omfanget av det har vi ikke oversikt over ennå, sier politiadvokat Guro Holm Hansen til NRK.

Siktedes forsvarer, advokat Dag Svensson, bekrefter overfor NTB at mannen har erkjent straffskyld i avhør.

Hadde ikke besøksforbud

Politiet ble mandag klokken 9.25 varslet om en alvorlig straffbar handling ved boligblokken der kvinnen bodde. Blokken ligger ved Strømmen stasjon i Skedsmo kommune.

Mannen har samtykket til varetektsfengsling, og det skjer under en kontorforretning – uten partene til stede.

Den siktede hadde ikke besøksforbud mot avdøde, ifølge politiet. NRK melder at han i 2014 ble dømt til 15 dagers fengsel for å ha slått henne i ansiktet.

Foreldre til åtteåring

Den siktede og offeret er tidligere ektefeller, og har et barn sammen. Barnet er en åtte år gammel jente.

Politiet opplyser at åtteåringen ikke var til stede da drapet skjedde. Hun er nå ivaretatt av barnevernet.

Barnet vil bli avhørt ved Statens barnehus når dette anses forsvarlig og hensiktsmessig. Politiet understreker at hensynet til jenta er det viktigste og vet derfor ikke når et tilrettelagt avhør kan gjennomføres.

Det ble funnet en kniv ved åstedet, og politiet opplyser at etterforskningen vil søke å bringe klarhet i om dette er drapsvåpenet