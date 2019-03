Avtroppende PST-sjef om etterforskningen av Waras samboer: – Har noen triste dimensjoner

Det ble en hektisk siste uke for PST-sjefen, som nå går over i en ny jobb som Politidirektør.

På hennes nest siste dag på jobb ble det torsdag klart at samboeren til Tor Mikkel Wara, Laila Anita Bertheussen, er mistenkt for å stå bak alle hendelsene ved parets bolig. I går ble det også kjent at Wara går av som justisminister.

– Det er selvfølgelig en spesiell situasjon at justisministeren har status som fornærmet i en straffesak, og at hans samboer er siktet i den ene hendelsen og mistenkt i de øvrige. Det sier seg selv at det er en spesiell sak for PST. Det berører jo vår sjef, sier Bjørnland i et intervju med NRK Nyhetsmorgen.

Krevende

Hun understreker samtidig at denne saken er blitt behandlet på lik linje med øvrige saker.

– Det har ikke vært tvil hos oss om at denne saken, som alle andre straffesaker, som skal etterforskes skikkelig og ordentlig og uberørt av påvirkning. Og sånn har det også vært, legger hun til.

På spørsmål om hvordan det var å meddele sin øverste sjef at samboeren er siktet for trusler mot ham, svarer Bjørnland:

– Det har vært noen tilleggsdimensjoner i denne saken som jeg personlig, som nå går av som PST-sjef, synes har vært triste. Det må være usedvanlig krevende situasjon for familien, sier Bjørnland.

Samboer mistenkt i syv saker

PST har endret Laila Anita Bertheussens status fra fornærmet til mistenkt i samtlige syv saker, i tillegg til den hun allerede er siktet for.

Aftenposten kunne torsdag fortelle at hun er mistenkt for å ha sendt et mistenkelig brev statsråd Ingvil Smines og Christian Tybring-Gjeddes hjem.

Benedicte Bjørnland har vært sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) siden 2012, men ble 20. desember 2018 utnevnt som politidirektør.