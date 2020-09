EU foreslår nye felles reiseråd. Vil åpne store deler av Europa for fritidsreiser.

Bare noen få land i Europa ville vært flagget røde om EU-kommisjonens forslag til nye reiseråd hadde blitt innført i dag. Helseminister Bent Høie bekrefter at Norge deltar i dialogen med EU om nye regler.

EU-kommisjonen kom fredag med et forslag til nye felles reiseråd for EU-landene. Det er uklart om reglene vil gjelde Norge. Så langt under koronaepidemien har den norske regjeringen valgt å ha strengere regler for inn- og utreise enn de fleste land i EU.

Spania, Frankrike, Belgia, Romania, Tsjekkia, Kroatia og Malta er de få EU-landene som ville vært stengt for grensepassering for norske reisende, om forslaget hadde blitt innført i dag.

