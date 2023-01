Pendlerne fortviler: Kortvarig glede over ny Follobane endte i dårligere tilbud enn før

Det er første arbeidsdag i det nye året – og pendlerne på Østfoldbanen fortviler. Mange bruker nå lengre tid på reisen til Oslo enn før Follobanen til 36,8 milliarder åpnet og raskt stengte igjen.

En resignert gjeng går fra Mysentoget og over til spor 3 for å vente på Mossetoget. Tog over Østre linje går ikke lenger helt til Oslo. Pendlerne har fått et dårligere tilbud enn de hadde før Follobanen åpnet – og stengte igjen.

Det er tidenes blåmandag på Ski stasjon. En strøm av folk går fra spor 6 der toget fra Mysen kommer inn 7.42, ned trappen og bort til spor 3. Der må de vente i drøyt i ti minutter på Mossetoget 7.54. Det er en stille og resignert gjeng.

Den kortvarige gleden over åpningen av Follobanen er snudd til frustrasjon. Banen stengte på grunn av strømproblemer etter bare ni dagers drift.

Bane Nor har beklaget det som har skjedd flere ganger. Det er denne virksomheten som har hatt ansvaretfor byggingen av Follobanen. Bane Nor har ansvaret for infrastrukturen, mens togselskapene har ansvaret for selve togtrafikken på linjene.

– Jeg føler at Bane Nor og Vy har brutt kontrakten med oss som pendler over Østre linje, sier Mathilde Simonsen Dahl. - Vi betaler tross alt nesten 130 kroner en vei for å ta tog til Oslo, sier hun.

– Helt uhørt

Mathilde Simonsen Dahl bor på Knapstad og har hatt en søvnløs natt. Hun skal begynne i ny jobb på Helsfyr og vil ikke komme for sent første dagen.

Hun har telt på knappene: Skal hun ta bilen, eller tørre å ta sjansen på at toget går? Vil hun være fremme i tide til å rekke togbytte på Ski? Marerittet er å ende opp i et buss-for-tog-kaos på vei til første dag på ny arbeidsplass.

Stengningen av Follobanen har gjort henne sint: Nok en gang er det reisende over Østre linje som blir nedprioritert i den midlertidige ruteplanen som er satt opp. Hun har skrevet flere rasende e-poster til Vy.

– Jeg rakk å kjøre gjennom tunnelen én gang. Så var det stopp. Ikke i min villeste fantasi hadde jeg kunnet forestille meg at de så ville kutte direkte avganger fra Mysen via Ski til Oslo. Det er helt uhørt!

Simonsen Dahl sier hun ikke er verst stilt, hun har bil, kan parkere på pendlerparkeringsplasser nærmere Oslo og ta elsykkel resten av veien.

– Dette går mest ut over sårbare personer som er helt avhengig av toget, sier hun.

Hun rekker akkurat å kapre en sitteplass i gangen på det nokså fulle toget fra Moss før dørene går igjen. Andre må stå.

Fakta Follobanen stengte etter ni dagers drift 19. desember stengte den nye Follobanen etter bare ni dagers drift på grunn av tekniske problemer. Follobanen går i den nesten to mil lange Blixtunnelen fra Ski til Oslo. Men etter en uke med full trafikk ble det varmgang og røykutvikling i returstrøm-systemet. Da måtte Follobanen stenges umiddelbart. Etter flere utsettelse har Bane Nor nå varslet at banen tidligst vil åpne 1. februar. Nå krever regjeringen at Bane Nor svarer om togkaoset og Follobanen. Inntil feilen er funnet, må all togtrafikk kjøres via Østfoldbanen. Det er den gamle linjen mellom Ski og Oslo S. Nå må pendlerne regne med flere innstilte avganger og køkjøring inn mot Oslo. Vis mer

Andre valgte hjemmekontor

Ronny Aukrust er leder i pendlerforeningen Indre Østfold. Han valgte hjemmekontor denne mandagen.

– Det er jeg nok ikke alene om, sier han. – Vi pendlere vet jo ikke hva som møter oss nå.

Han mener stengningen av Follobanen er en fallitterklæring fra Bane Nor. – Jeg frykter at de ikke har en god plan for hva som skal skje videre. Fremtiden virker usikker, sier han.

Aukrust har likevel et håp om at de finner årsaken til feilene i løpet av januar.

– Men som pendler på Østfoldbanens Østre linje er tilliten laber etter mange år med tekniske utfordringer.

– De som pendler fra Moss, får beholde to avganger i timen i den midlertidige ruteplanen i januar. Vi har én avgang i timen og må slåss for å få plass på togene som kommer fra Moss på Ski stasjon, sier han.

Tidligere har kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, beklaget at spesielt kundene i Indre Østfold får et dårligere tilbud.

Anne Nygård tar tog fra Ski til jobb i Kolbotn. – Vi hadde tre avganger på morgenen, nå går det bare ett tog i halvtimen. Helt håpløst, sier hun.

Ordfører i Indre Østfold: – Situasjonen er dramatisk

– Det er bare trist at man etter så mange års planlegging og arbeid med Follobanen og Blixtunnelen ikke har kontroll. Det sier Saxe Frøshaug (Sp), ordfører i Indre Østfold.

– For pendlerne fra Indre Østfold er situasjonen dramatisk. Vi har 62.000 innbyggere i vår region og 12.000 pendler daglig herfra. For mange er toget eneste alternativ for å komme seg til og fra arbeid, sier han.

Frøshaug er på ingen måte sikker på at Bane Nor klarer å finne og utbedre feilen i løpet av januar. Han frykter at en midlertidig løsning kan bli langvarig.

Ordføreren mener kommunene langs Østre linje på nytt er blitt en salderingspost i den midlertidige ruteplanen mens Follobanen er stengt.

– Det er veldig provoserende at vi på Østre linje nok en gang rammes hardest av omlegginger i jernbanen, sier han.

Han spør seg hvorfor det ikke bare kan børstes støv av ruteplanen som gjaldt frem til 11. desember, og gjøre noen mindre endringer i forhold til denne.

Ordføreren forventer at Bane Nor og Vy nå inviterer til informasjons- og dialogmøte med de kommunene som er mest berørt.

Ordfører i Nordre Follo: – Uforståelig

Ordfører Hanne Opdan (Ap) i Nordre Follo sier innbyggere fra Nordre Follo nå får et dårligere kollektivtilbud enn før Blixtunellen åpnet.

– Dette gjelder fra Ski, men ikke minst fra stasjoner mellom Ski og Oslo S. Dette gjør hverdagen langt vanskeligere for alle reisende. Mange flere vil nok velge bil, noe som er uheldig både for oss og for Oslo.

Hun mener det er uforståelig at er prosjekt til 36,8 milliarder kroner etter få dagers drift bryter sammen.

Det stiller spørsmål om oppsplitting av NSB var den riktige måten å bygge og drifte jernbane på i Norge, mener Opdan.

Hun forventer at feilene hurtig utbedres slik at det blir normal drift raskest mulig. Videre at det blir en grundig gjennomgang av årsak.

Innstilte tog og buss for tog preger tavlene på Ski stasjon den første arbeidsdagen i 2023.

På Ski stasjon tidlig mandag morgen er også Gunvor Eldegard. Hun er tidligere ordfører i Ski og mangeårig stortingsrepresentant for Ap. Som politiker har hun jobbet lenge for Follobanen. Nå pendler hun til jobb i KS i Oslo.

– Det var en stor dag da Follobanen åpnet. Og de første dagene etterpå var jo alt fantastisk. Man kunne bare gå til stasjonen, så kom det et tog og etter få minutter var vi i Oslo, sier hun.

Hun synes stengingen av det splitter nye banen i over en måned er forferdelig trist.

– Men nå er det sikkerhet først. De er nødt til å få på plass et tilbud som virker ordentlig når de starter opp igjen. Vi kan ikke risikere stadige stengninger og problemer fremover, sier hun.