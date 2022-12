Slik er julenissens travleste dag

Tallknusere over hele kloden har i årevis prøvd å finne ut hvordan julenissen får rukket innom alle snille barn i tide. Konklusjonene er urovekkende.

Hver desember dukker det opp svært mange som utgir seg for å være julenissen. Men den faktiske nissen har det alt for travelt til å rekke å bli fotografert, som denne «nissen» i Finland i 2017.

24. des. 2022 15:19 Sist oppdatert nå nettopp

Se for deg logistikken som kreves for at julenissen skal komme innom akkurat ditt hus og levere julegaver til dine barn der du bor.

Hele veien fra Nordpolen, i en slede trukket av flyvende reinsdyr. Og alt dette gjør han helt usett.

Og det er ikke bare ditt hus. Nissen skal innom hus i hele verden. Iallefall så lenge det mistenkes at det finnes noen snille barn der.

NASA har en egen tjeneste som fortløpende følger nissens posisjon, der han raser over himmelen med særlig raske reinsdyr foran sleden.

NASA bruker NORADs radarsystemer for å følge nissens posisjon.

I 14.30-tiden norsk tid befant nissen seg ved Rockhampton i Australia. Han hadde da rukket å levere 820 millioner gaver, ifølge NASAs analyse.

Det er mye som tyder på at det er vanskelig å få dette til med mindre man skal bryte både arbeidsmiljøregler og fysiske lover.

Nettopp dette har smarte folk med kalkulator brukt mye tid på å tenke over.

18,2 millioner kilometer i timen

I 2019 regnet Washington Post ut hva som måtte til dersom alle presumtivt kristne barn under 14 år skulle rekke å få gaver av nissen i løpet av julaften. De la til grunn at det dreide seg om 536 millioner barn.

Dersom alle skulle fått en Rubiks kube som gave hver (hvem ønsker seg ikke en slik?), ville julenissen måtte levere gaver tilsvarende 1200 trailerlass. Det trengs altså en slede med romslig lasterom.

Washington Post har, av uklare årsaker, i sine beregninger lagt til grunn at alle barn i verden ønsker seg Rubiks kube til jul.

Washington Post slo også fast følgende:

Nissen må besøke 396 millioner hus.

For å rekke alt må nissens slede holdt en hastighet på 18,2 millioner kilometer i timen. Dette er langt høyere enn det som er anbefalt hastighet for sleder med trekkdyr.

Hvert eneste husbesøk vil måtte gjennomføres på 321 mikrosekunder. I løpet av denne tiden skal nissen finne en egnet parkeringplass til sleden, komme seg inn gjennom pipe eller annen kronglete inngang, levere gaver og kanskje spise litt grøt (man blir fort sulten av såpass hektiske logistikkoperasjoner).

Nissens slede fremstår ikke som egnet for svært høye hastigheter i luften. Likevel fikk nissen godkjent sleden sin av amerikanske luftfartsmyndigheter i 2004.

Tidsskriftet The Atlantic har tidligere gjort lignede regnestykker. De slo da fast at julenissens arbeidsbelastning på julaften, og valget av transport- og arbeidsmetoder, er «upraktisk».

Nettsteder Science Info har regnet ut at nissen i løpet av julaften tilbakelegger en avstand tilsvarende 54.000 ganger jordens omkrets.

Dette er veldig langt.

Brudd på arbeidsmijøloven?

Nissen skal også innom svært mange norske husholdninger. I Norge er arbeidstakere underlagt arbeidmiljøloven.

Den slår fast at «arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd».

Å sitte i en åpen slede i 18,2 millioner kilometer i timen kan være i strid med arbeidsmiljølovens krav.

Samtidig kjenner ikke Aftenposten til om nissen er ansatt eller selvstendig næringdrivende. Det står også i loven at det kan gis «unntak fra loven for sivil luftfart». Det er mulig at julenissens slede oppfyller dette vilkåret.

En angivelig nisse fotografert på vei opp mot pipen på et hus i Skottland.

The Atlantic understreker at nissen har et triks i nissedraktermet: Fordi han reiser gjennom alle tidssoner, har han mer enn 24 timer til rådighet for å gjennomføre leveransene.

Likevel: Det følger derfor av en allmenn forståelse av fysiske lover at julenissens operasjon på julaften er særdeles krevende.

Det er kanskje ikke så rart at nissen trenger fri resten av året.