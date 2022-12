Follobanen forblir stengt ut januar

Norges dyreste samferdselsprosjekt fikk bare litt over én uke i drift før det måtte stenge. Nå blir gjenåpningen utsatt for tredje gang.

Follobanen er det dyreste samferdselsprosjektet i Norge noensinne. Hoveddelen av strekningen er den 19,5 kilometer lange Blixtunnelen.

29. des. 2022 10:48 Sist oppdatert 51 minutter siden

Bane Nor skriver i en pressemelding at Follobanen mellom Oslo og Ski vil holdes stengt ut januar.

Follobanen er 22 kilometer lang og består av Nordens lengste jernbanetunnel. Det omfattende prosjektet har vært gjennom flere utsettelser og budsjettsprekker, med en endelig prislapp på 36,8 milliarder kroner.

Togene begynte å kjøre på den nye strekningen 11. desember, mens den offisielt ble åpnet dagen etter. Allerede 20. desember måtte den stenges på grunn av en brann i et koblingshus på Ski stasjon. Lille julaften oppsto det en ny brann i det samme huset.

Etter planen skulle banen åpnes igjen 27. desember, men dette ble utsatt. Nå blir det altså utsatt igjen.

Årsaken til stengingen er strømproblemer som Bane Nor ikke finner årsaken til. Dette har ført til varmgang og røykutvikling.

- Som byggherre har vi hatt en tett oppfølging av arbeidene som er gjort på Follobanen. Vi har også hatt en omfattende runde med testkjøring av tunnelen før vi åpnet, uten at vi avdekket problemene vi nå står i, sier Stine Undrum, konserndirektør for Utbygging i Bane NOR i pressemeldingen.

- Det er naturlig at vi nå gjør en grundig gjennomgang av hele systemet og anlegget. Alle sammenhenger skal analyseres, både for å raskest mulig åpne Follobanen, og for å forhindre at noe slikt skjer igjen, sier hun.

Togpassasjerene på Østfoldbanen får et midlertidig togtilbud frem til utfordringene på Follobanen er løst.

- Å stenge Follobanen kun få dager etter åpningen, er noe av det verste som kunne skje, og utrolig kjedelig for alle som bruker jernbanen for å komme seg til og fra både jobb og andre aktiviteter, sier Undrum.