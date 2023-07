130 leger varsler søksmål mot staten: Mener Helsedirektoratet bryter loven

Hundrevis av leger utdannet i Danmark blir ikke godkjent i Norge. Nå tar 130 av dem opp kampen mot staten.

Ingrid Jahr Svalheim (32) er også med på søksmålet mot helsedirektoratet. Hun får ikke godkjent sin danske legeturnus i Norge. Vis mer

– Jeg føler at det jeg har gjort ikke er blitt anerkjent. Som om det ikke er verdt noen ting, bare fordi man er utdannet i Danmark.

Det forteller Ingrid Jahr Svalheim (32).

Aftenposten treffer Svalheim i full legeuniform på Bærum sykehus. Men fordi Svalheim fullførte legeturnusen sin i Danmark, får hun den ikke godkjent i Norge.

Aftenposten har tidligere fortalt om flere leger som ikke får autorisasjon som lege i Norge etter fullført utdanning i Danmark.

Nå har en gruppe på 130 leger og legestudenter sett seg lei. De har sendt varsel om søksmål mot staten og Helsedirektoratet.

Gruppen mener Helsedirektoratet bryter loven ved å ikke godkjenne den danske turnusutdanningen når de skal jobbe som leger her hjemme i Norge.

Men staten er uenig.

Fakta Derfor varsler 130 leger søksmål mot staten I Norge får leger sin spesialisering ved å søke stillinger som heter Lege i spesialisering 1, 2 og 3 (LIS 1, 2 og 3). Dette betegner tre forskjellige stillinger på nivåene under overlege. Stillingene ble innført i perioden 2017 til 2019.

LIS1, det første nivået, har erstattet den gamle turnusordningen. Innholdet er ikke endret, men innholdet dokumenteres annerledes.

I Danmark arbeider nyutdannede leger i et års turnustjeneste i en såkalt Klinisk basisutdannelse (KBU). Det er første stilling i en tre trinns stige under overlege. Helsedirektoratet mener dette ikke svarer til en tilsvarende del av det norske løpet.

Striden handler om man skal godkjenne dansk KBU som en del av LIS1.

Helsemyndighetene mener nei. Det betyr at også erfarne leger som er utdannet og har jobbet flere år i Danmark, blant dem mange norske, ikke kan fortsette å spesialisere seg i Norge. De må i stedet begynne på nytt med LIS1-turnus i Norge.

Dette finner legene lite attraktivt. Det stopper karrieremulighetene i Norge dersom de ikke tar «dobbel turnus» ved å gjennomføre LIS1 samtidig som de allerede har dansk KBU, hevder de. Vis mer

Må jobbe 18 måneder til

Svalheim fullførte syv års legeutdanning i Odense i 2018, og tok etter det dansk turnus.

Siden begynte hun på dansk introstilling i indremedisin, men bestemte seg for å flytte tilbake til Norge sammen med familien.

Da fikk hun beskjed om at hun måtte gjennomføre 18 nye måneder i turnus i Norge. Derfor begynte hun som turnuslege på Bærum sykehus i mars.

Der må Svardal jobbe et år, etterfulgt av et halvt år til i allmenn praksis. Først da kan hun kan gå videre i legespesialiseringen. Dette til tross for at hun allerede har fullført halvannet år med dansk praksis.

Hadde den danske turnusordningen vært godkjent i Norge, hadde Svalheim sluppet de ekstra 18 månedene i en lavere lønnet turnus- og praksisstilling.

Akkurat nå vet Ingrid Jahr Svalheim ikke hvor mye av den jobben hun har gjort i Danmark som kommer til å bli godkjent i Norge. Dermed kan hun risikere å bli forsinket mer enn bare halvannet år. Vis mer

Signe Tellefsen (28) er også med på søksmålet. Hun deler Stettes frustrasjon.

– Men burde fått godkjent 12 måneder av den danske praksisen. Man rykker jo bare tilbake til start når man flytter hjem igjen med dagens ordning. Sånn skal det jo ikke være.

Mener Helsedirektoratet bryter loven

Advokat Hilde K. Ellingsen representerer legegruppen i søksmålet.

Hun mener Helsedirektoratets tolkning er i strid med EØS-avtalen. Et grunnleggende prinsipp er rett til fri bevegelighet mellom landegrensene.

– Dagens praksis utgjør en ulovlig restriksjon etter EØS-avtalens hoveddel. Kvalifikasjoner opparbeidet i dansk turnus må anerkjennes så langt de samsvarer med kvalifikasjoner man trenger i Norge.

Helsedirektoratet bekrefter at de mottok varselet 8. juli, men opplyser til Aftenposten at de ikke har rukket å diskutere det med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Legegruppens advokat Hilde K. Ellingsen mener Helsedirektoratet bryter loven. Vis mer

Uenig i lovtolkningen

Staten tolker imidelrtid EØS-avtalen annerledes enn de 130 legene, bekrefter Randi Moen Forfang. Hun er avdelingsdirektør for personell og godkjenning i Helsedirektoratet.

– Vi er bundet av EØS-avtalen. Studentene og advokaten tolker her regelverket annerledes enn norske myndigheter.

Hun ønsker ikke å kommentere søksmålet fra legene nå. Hun viser i stedet til Helsedepartementets lovtolkning. Det står i et brev fra desember 2021.

Departementet skriver her praksisen legene har hatt i Danmark skal regnes som en del av deres grunnutdanning, og at den derfor ikke kan godskrives som relevant turnus i Norge.

Departementet mener at godkjenningen dreier seg som såkalt akademisk godkjenning.

– Staten har etter EØS-retten et handlingsrom og står fritt til å bestemme organiseringen av utdanningen, står det i brevet.

Brevet kan du lese her.

– Vi forholder oss til praksisen bekreftet fra departementet, sier Forfang.

Hun viser til at departementet har hatt dialog med ESA og at det er gjort en grundig juridisk vurdering.

– I Danmark må en lege ha praksis for å få fulle rettigheter som lege. Den praksisen kan ikke telle som norsk spesialistutdanning. Vi mener at vi har tolket regelverket riktig, fastholder Forfang.

– Bare byråkrati og merkelapper

Sigurd Elias Stette (37) leder søksmålet. Han er oppgitt over Helsedirektoratets tolkning.

– Dette er bare byråkrati og merkelapper. Det er bare ord. Og det er feil at de ikke legger den reelle kompetansen vår til grunn.

Han har selv tatt legeutdanningen i Danmark og har sett seg lei av at staten ikke anerkjenner dansk turnus.

– Staten er nødt til å begynne å følge loven. De må endre praksis og vurdere kompetansen de har opparbeidet seg i Danmark. Det er det eneste logiske og samfunnsmessig nyttige, mener Stette.

130 leger som har studert medisin i Danmark, saksøker staten fordi utdanningen deres ikke godkjennes som en fullverdig medisinutdanning i Norge. F.v. lege Sigurd E. Stette og lege Signe Tellefsen. Vis mer

Vurderer å flytte til Danmark

Samtidig som leger som Svalheim og Stette holdes tilbake, opplever det norske helsevesenet tilsynelatende en dramatisk fastlegemangel:

Tall fra Allmennlegeforeningen viste at over 235.000 innbyggere pr. 1. september 2022 manglet fastlege.

Med andre ord sto én av 24 nordmenn uten fastlege.

– Det gir jo ingen mening. Det er synd at vi som allerede har gjennomført turnus, og kanskje har flere års arbeidserfaring, skal gjennom den samme flaskehalsen, sukker Svalheim.

Hun og familien vurderer nå å flytte tilbake til Danmark på grunn av dagens regelverk, og opplever at flere leger vurderer det samme.

Dermed risikerer Norge å miste enda flere leger.

– Norske nyutdannede studenter blir også forsinket, fordi deres turnusplasser blir tatt av noen med mer erfaring fra Danmark. Det henger bare ikke sammen, fortsetter Svalheim.

Avdelingsdirektør for personell og godkjenning i Helsedirektoratet, Randi Moen Forfang. Vis mer

Departementet: – God legedekning

Men at Norge har legemangel, er ikke staten uten videre enig i.

– Om Norge mangler leger, er et spørsmål for seg, sier Forfang fra Helsedirektoratet.

Hun viser til helsepersonellkommisjonens rapport fra i år.

– Norge er jo et av landene med best legedekning. Dette er også beskrevet i rapporten.

Rapporten viser blant annet at andelen sysselsatte i helse- og sosialtjenestene i befolkningen har økt fra syv prosent i 1970 til til drøyt 21 prosent i 2021.

Helsedirektoratet skal endelig stilling til varselet om søksmål i midten av august. Svaret deres avgjør om striden ender i rettsapparatet.