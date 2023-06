«Journallåsing» omtales som en kritisk feil. Men at dette skulle unngås, var aldri et krav til milliardsystemet.

Helsepersonell på St. Olavs fikk opplæring i Helseplattformen i fjor høst. Mange ansatte på sykehuset opplever at journaler låser seg når disse brukes av flere samtidig.

20.06.2023 12:27

Tenk deg at du kommer til akuttmottaket på et sykehus, alvorlig skadet etter en ulykke. Mange leger og sykepleiere er i sving samtidig.

For at de raskt skal kunne hente ut mest mulig informasjon om deg og helsehistorikken din fra journalsystemet, hender det at flere personer må kunne være inne i journalen din samtidig.

Men dette har de siste månedene vært svært trøblete på landets fjerde største sykehus, St. Olavs hospital i Trondheim.

De 11.000 ansatte ved St. Olavs hospital i Trondheim tok i bruk Helseplattformen i november 2022.

Årsaken er at systemet stadig «låser seg» når flere forsøker å gå inn i samme journal i det nye journalsystemet Helseplattformen. Dette omtales også som en samtidighetskonflikt.

Systemet koster over 5 milliarder kroner og er omstridt. Det har vært rammet av omfattende problemer, store forsinkelser og eskalerende kostnader.

Fakta Helseplattformen Ny, felles pasientjournal og et pasientadministrativt system for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge.

Selskapet Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019 og eies av Helse Midt-Norge (60 prosent) og flere kommuner, med Trondheim som den største.

Bygger på teknologi fra det amerikanske selskapet Epic Systems, som er en av verdens største leverandører på området. I tillegg innføres en automatisert løsning for tilgangsstyring levert av IBM Norge.

Innebærer blant annet at man går bort fra å føre journaler som fritekst og heller bruker standardiserte diagnosekoder.

Ble innført av Trondheim kommune i alle tjenesteområder innen helse og velferd, inkludert ett fastlegekontor, i mai 2022.

Ble innført på St. Olavs hospital 12. november 2022.

I bruk i ti kommuner. 16 kommuner har signert en økonomisk forpliktende tjenesteavtale.

Kostnaden for innføringen av systemet var i utgangspunktet 3,7 milliarder kroner.

Alle sykehus i de tre andre helseregionene i Norge bruker journalløsninger fra det norske selskapet Dips AS. Vis mer

I ytterste konsekvens har det ført til at helsepersonell har vært nødt til å gi katastrofeblod katastrofeblod Blodtypen 0 minus kalles også katastrofeblod. Den har den egenskapen at den kan gis til personer med alle de andre blodtypene. Blodet kan derfor raskt overføres til skadede mennesker med ukjent blodtype.fordi man ikke får hentet ut riktig informasjon ved behov for blodoverføring.

Helse Midt-Norge skriver i sine styredokumenter at «låste journaler er en risiko i pasientbehandling» og «et område med høy pasientsikkerhetsrisiko».

Helsetilsynet har omtalt dette som et kritisk problem. De mener det går utover pasientsikkerheten. Ifølge Helse Midt-Norges styredokumenter har det skjedd 800–1200 ganger daglig.

Ble aldri krevd

Men da Helse Midt-Norge skulle stille krav til leverandøren av sitt nye journalsystem, var det ikke et absolutt krav at systemet ikke skulle låse seg på denne måten. Det viser Aftenpostens gjennomgang av de svært omfattende tekniske kravdokumentene kravdokumenteneKravdokumenter eller kravspesifikasjonen skal angi kravene som stilles til egenskapene til varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som oppdragsgiveren skal anskaffe. .

Her er kravene til systemets funksjonalitet rangert på fire nivåer: lavt, medium, høy og obligatorisk.

Det siste innebærer at det er et absolutt krav.

Punktet som dreier seg om dette, beskriver at leverandøren må beskrive hvordan systemet gir mulighet til å samarbeide om lagre og ferdigstille dokumentasjon.

Dette er rangert som «medium».

Helseplattformen er levert av den amerikanske teknologigiganten Epic. Epic bruker et programmeringsspråk utviklet på 1960-tallet.

Dette kalles Mumps, og det er et kjent utfordring at dette sliter i situasjoner der flere brukere skal jobbe med samme data samtidig.

Aftenposten har tidligere omtalt at Epic ble valgt uten at løsningen var blitt testet på forhånd.

Helseplattformen: Medium er ikke et svakt krav

Aftenposten har bedt Helseplattformen AS svare på hvorfor kravet ikke var viktigere, når problemet nå omtales som en alvorlig feil som gir store konsekvenser.

– Det er ikke oppført obligatoriske krav i kravspesifikasjonen. De sterkeste kravene er rangert som høy, så ut fra hvordan våre krav er utformet er ikke medium et svakt krav. Krav til hvordan denne arbeidsflyten skal fungere er heller ikke utformet kun i dette enkeltstående kravet, men ved at det er stilt krav om at løsningen totalt sett skal oppfylle til enhver tid gjeldende regulatoriske krav, skriver Kari Ulseth i en e-post.

Fakta Løsningen skal blant annet oppfylle følgende kriterier, ifølge Helseplattformen: Flere helsearbeidere skal kunne ha tilgang til samme pasientjournal samtidig

Flere helsearbeidere skal kunne dokumentere i samme journal samtidig

Det skal ikke være mulig at flere enn en helsearbeider samtidig oppdaterer samme informasjon

Deler av informasjonen som er låst, som følge av at den redigeres av andre, skal kunne være tilgjengelig i lesemodus Vis mer

Hun er avdelingsdirektør for plan, kvalitet og arkitektur i Helseplattformen AS.

Ulseth understreker at det gjennom prosessen med å anskaffe Helseplattformen har vært dialog med leverandør. Dette har ifølge henne gitt muligheter for tilpasning underveis.

– Har Epic kontraktsmessig forpliktet seg til å levere en løsning som ikke gir samtidighetskonflikter?

– Leverandøren har kontraktsmessig forpliktet seg til å levere en løsning som sikrer at data ikke overskrives eller går tapt ved at flere enn en person samtidig redigerer samme informasjon i journalen. Epic har løst dette ved å låse de delene av journalen som er under redigering, slik at disse kun er tilgjengelig for en person når data redigeres. Dette kan oppleves som en samtidighetskonflikt for andre som ønsker å redigere data som en person allerede jobber med, skriver Ulseth.

Tillitsvalgt: Svært alvorlig

Monica J. Engstrøm er tillitsvalgt for overlegene ved kirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital. Hun omtaler dette som «svært alvorlig».

– Noen ganger, for eksempel ved hjerneslag, hjerteinfarkt eller skader, er det helt nødvendig at flere gjør jobben sin i journalsystemet samtidig fordi det haster. Det kan stå om minutter. Noen må planlegge og bestille undersøkelser og tiltak/behandling samtidig som andre dokumenterer det kliniske bildet, sier hun.

– Uansett hva som står i kontrakt og kravspesifikasjoner, er vi blitt lovet et journalsystem som skal gi økt pasientsikkerhet og bedre effektivitet. Vi har fått det motsatte, sier hun.