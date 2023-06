Ble ikke stoppet da hun gikk på jobb i evakuert nabobygg

Grensen 17 sto i full fyr, nabolaget var evakuert, gatene sperret og røyken lå i regjeringskvartalet. Likevel stoppet ikke politiet Siri Agathe Gravdal Elton da hun gikk på jobb i den evakuerte nabobygningen.

Siri Agathe Gravdal Elton var på jobb i en time, samtidig nabobygningen brant. Vis mer

Søndag 11. juni tok det fyr på takterrassen på Grensen nr., 17 i Oslo sentrum ved 18-tiden. Et par timer senere trodde brannvesenet at de fått kontroll på brannen. Slik var det da Siri Agathe Gravdal Elton gikk og la seg. Derfor tenkte hun at hun skulle gå på jobb som avtalt i nabobygget tidlig mandag morgen.

Men det var ikke kontroll på brannen. Den blusset opp igjen både ved 23.30-tiden og ved tretiden samme natt. Det hadde ikke Elton fått med seg, og klokken 05.30 var hun på plass utenfor Sats i nabobygget. Den nyutdannet personlig treneren jobber i resepsjonen på treningssenteret, og skulle åpne senteret. Hun skannet seg inn på baksiden av bygget, uvitende om slukningsarbeidet i nabobygget.

–Jeg så at det var politisperringer langs veien, som jeg trosset. Det sto politi ved gaten som så at jeg gikk over sperringene, men de sa ingenting. Hadde de sagt til meg at jeg ikke kunne gå inn i bygningen, så hadde jeg skjønt det, men det var ingen som sa noe ting til meg.

Elton utførte morgenrutinene før åpning. Hun lagde kaffe, åpnet kassen og passet på at lokalet så bra ut.

–Det luktet røyk og det var litt tett luft, men ikke så mye at jeg tenkte over at det fortsatt kanskje kunne brenne. Det slo meg ikke engang, sier hun.

Klokken 06.00 var Elton klar til å ta imot de første kundene. Hun forteller at det vanligvis står kundener utenfor Sats og venter på at dørene skal åpne. Men ikke denne dagen. Da hun gikk ut for å se om det var noe galt, la hun merke til sperringene utenfor hovedinngangen.

– Så naiv som jeg er tenkte jeg at politiet ikke hadde rukket å fjerne sperringene ennå, og at disse ville bli fjernet utover dagen. Jeg fortsatte med arbeidsoppgavene mine.

Publikums sikkerhet

På dette tidspunktet var det både politi, vektere og brannpersonell på stedet. Politiet var øverste leder, og brannmannskapene jobbet med å slukke brannen og rive deler av taket for å slukke brannen. Det forteller kommunikasjonsansvarlig Haakon Dueland i Brann og Redningsetaten i Oslo til Aftenposten.

Han forteller at ingen skal krysse sperringene når de er satt opp.

– Det skal ikke skje. Det er grunn til at de sperrene er oppe for publikums sikkerhet. Det har vært sperringer i mange dager etterpå, sier han.

Siri Agathe Gravdal Elton forteller sine følgere på Snapchat hva som har skjedd.

Fikk beskjed fra moren

På Sats fikk Elton tekstmelding fra moren sin.

– Hun sendte meg en melding der det sto "du er vel ikke på i dag du?". Jeg svarer at det er jeg. Da ringer hun meg og sier "kom deg ut derfra". Hun ble ganske sur for at jeg var inne i bygningen. Jeg var rett og slett kjempenaiv, sier hun.

Elton forteller at hun ikke var redd. Mens hun gikk ut publiserte hun innhold på snapchat, skrudde av alle lysene og låste døren til bygget.

Da Elton hadde kommet seg ut av bygningen ble hun møtt av politiet. Hun fortalte at hun hadde vært på jobb i en time.

– Jeg fikk beskjed om at ikke engang brannmennene fikk lov til å inn i bygget, fordi de ikke hadde kontroll på flammene på innsiden, forteller Elton.

Brannjenta

Elton påpeker at noen burde sett at hun gikk inn i bygget, og spesielt at hun trosset en politisperring. Hun legger til at hun er klar over at det hun gjorde ikke var lov, men at hun oppfattet det som gamle sperringer fra søndagen.

– Jeg er en person ser det positive i det meste, så det slo meg ikke at det kunne være noe farlig. Jeg syntes det er en ganske artig historie og ser på det med humor, men det kunne jo gått veldig ille og da hadde det vært en hel annen sak. Heldigvis gikk det bra og det er alle glade for, sier hun.

Elton bestemte seg for å dele historien sin på det sosiale mediet Tiktok.

– Videoen jeg la ut på Tiktok har fått nesten hundre tusen visninger og rundt to tusen delinger. Jeg har fått kallenavnet «Brannjenta» av venner og kolleger, sier hun.

Det er ikke lyktes fra Aftenposten å få kommentar fra politiet, etter flere forsøk gjentatte ganger.